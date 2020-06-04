Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 5 июня: 19 заболели, один вылечился
Ситуация с коронавирусом в Кузбассе вновь изменилась. День за днем мы следим за ее развитием и сообщаем вам самые важные данные.
За минувшие сутки в Кузбассе медики выявили новые случаи заболевания коронавирусом. Таким образом, число заболевших достигло 685 человек.
Как сообщает оперативный межведомственный штаб, на утро 5 июня в Кузбассе зафиксировали 19 новых случаев заболевания коронавирусом. Число заболевших COVID-19 в регионе достигло 685 человек.
Всего же в инфекционных стационарах на утро 5 июня находятся 422 пациента. А вот 256 кузбассовцев уже вылечились от опасного вируса и находятся дома. Кстати, о последнем случае выздоровления стало известно 5 июня.
- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8862 человек, - отметили в оперативном штабе.
Все ТРЦ - открыты
Среди важных событий минувших суток - новое распоряжение губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Среди прочего согласно распоряжению в Кузбассе с 4 июня открываются все торговые центры. В том числе и в городах, где ранее наблюдалась неблагополучая эпидситуация - в Новокузнецке, Белове, Осинниках, Междуреченске.
О спорт, ты - жизнь!
Еще одно решение касалось открытия спортивных комплексов. Теперь все желающие могут свободно бывать в спортивных комплексах и тренажерных залах. Исключение составляют лишь бассейны, сауны и бани. Кроме того, кузбассовцам следует помнить о мерах предосторожности и социальном дистанцировании.
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4 июня Сергей Цивилев подписал распоряжение, которое снимет еще ряд ограничений. Напомним, эти ограничения были введены в регионе для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
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