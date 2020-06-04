2020-06-05T11:48:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 5 июня: 19 заболели, один вылечился

Следим за развитием ситуации с коронавирусом в Кузбассе
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 5 июняКоронавирус в Кузбассе, последние новости на 5 июняФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Ситуация с коронавирусом в Кузбассе вновь изменилась. День за днем мы следим за ее развитием и сообщаем вам самые важные данные.

За минувшие сутки в Кузбассе медики выявили новые случаи заболевания коронавирусом. Таким образом, число заболевших достигло 685 человек.

Как сообщает оперативный межведомственный штаб, на утро 5 июня в Кузбассе зафиксировали 19 новых случаев заболевания коронавирусом. Число заболевших COVID-19 в регионе достигло 685 человек.

Всего же в инфекционных стационарах на утро 5 июня находятся 422 пациента. А вот 256 кузбассовцев уже вылечились от опасного вируса и находятся дома. Кстати, о последнем случае выздоровления стало известно 5 июня.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8862 человек, - отметили в оперативном штабе.

Все ТРЦ - открыты

Среди важных событий минувших суток - новое распоряжение губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Среди прочего согласно распоряжению в Кузбассе с 4 июня открываются все торговые центры. В том числе и в городах, где ранее наблюдалась неблагополучая эпидситуация - в Новокузнецке, Белове, Осинниках, Междуреченске.

О спорт, ты - жизнь!

Еще одно решение касалось открытия спортивных комплексов. Теперь все желающие могут свободно бывать в спортивных комплексах и тренажерных залах. Исключение составляют лишь бассейны, сауны и бани. Кроме того, кузбассовцам следует помнить о мерах предосторожности и социальном дистанцировании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Торговые центры, спорткомплексы и летние лагеря: какие ограничения снимаются в Кузбассе с 4 июня

4 июня Сергей Цивилев подписал распоряжение, которое снимет еще ряд ограничений. Напомним, эти ограничения были введены в регионе для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Врачи смотрели на меня и не понимали, почему я еще жив»: откровения больного коронавирусом из Тольятти
Сергей думал, что болен обычной простудой, пока КТ не показала, что у него работает только 5% легких. Каким чудом он выжил и когда будет дышать сам, врачи не могут и предположить
Новости 24
В Кемерове горячую воду включат раньше срока
Кузбассовцам снова обещают град
Кузбассовца, зарезавшего знакомого на автовокзале, отправят в психбольницу
ГИБДД Новокузнецка будет контролировать поток машин на кладбищах
Кузбассовцам снова разрешили жарить шашлыки
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «И снова лето»
В Кемерове строят четыре новых мини-сквера
Как будут работать храмы на Троицу в Кузбассе
Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ООО «Лента» объемом 10 млрд руб. с рекордно низкой ставкой купона 6,30% годовых
Первый ребенок младше года заболел коронавирусом в Кузбассе
В Прокопьевске силовики штурмом взяли квартиру наркоторговца
В Кузбассе резко снизилось число людей, находящихся на 14-дневной изоляции
РСХБ и Московский физико-технический институт создают совместную лабораторию по развитию искусственного интеллекта
Лидерами по заболевшим COVID-19 на 5 июня стали Кемерово и Новокузнецк
У 19 пациентов в Кузбассе подтвердился коронавирус
Прокуратура нашла многочисленные нарушения в приюте для животных в Кемерове
В Новокузнецке отложены сроки запуска горячей воды
Пенсионный фонд объяснил, почему не все кузбассовцы получили выплаты по 10 тысяч рублей на детей
В Кузбассе вагонное депо скрыло факт травмирования сотрудника на рабочем месте
Новокузнецкие чиновники устроили махинации с аварийным жильем
Спортивные залы и спорткомплексы открываются в Кузбассе