Коронавирус в Кузбассе, свежие новости на 6 июня

Мы продолжаем рассказывать последние и самые актуальные новости о ситуации с распространением коронавирусной инфекцией в Кузбассе.

Данные меняются каждый день, но пока ситуация вселяет оптимизм – число заболевших постепенно снижается.

По данным оперативного межведомственного штаба области, на утро 6 июня выявлено 19 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, число заболевших COVID-19 в регионе достигло 685 человек. Всего же в инфекционных стационарах находятся 422 пациента.

Победить заболевание, выписать и вернуться домой к привычной жизни удалось 256 кузбассовцам. Из них за минувшие сутки зафиксирован один случай выздоровления.

Также в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8862 человека.

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