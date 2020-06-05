2020-06-05T19:45:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, свежие новости на 6 июня

Продолжаем следить за развитием ситуации с коронавирусом в Кузбассе
Ирина АВТУШКО
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Коронавирус в Кузбассе, свежие новости на 6 июняКоронавирус в Кузбассе, свежие новости на 6 июняФото: Михаил ПАТЛИС
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Мы продолжаем рассказывать последние и самые актуальные новости о ситуации с распространением коронавирусной инфекцией в Кузбассе.

Данные меняются каждый день, но пока ситуация вселяет оптимизм – число заболевших постепенно снижается.

По данным оперативного межведомственного штаба области, на утро 6 июня выявлено 19 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, число заболевших COVID-19 в регионе достигло 685 человек. Всего же в инфекционных стационарах находятся 422 пациента.

Победить заболевание, выписать и вернуться домой к привычной жизни удалось 256 кузбассовцам. Из них за минувшие сутки зафиксирован один случай выздоровления.

Также в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8862 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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