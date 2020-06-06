Троица в Кемерове 2020: как будет ходить транспорт 6 и 7 июня
На праздник Троицы в Кемерове запустят дополнительные маршруты до кладбищ. Об этом сообщили в Управлении единого заказчика транспортных услуг.
6 и 7 июня транспорт будет ходить по следующему расписанию:
№5кл
-ж.р. Ягуновский - 9.00, 10.40, 12.20, 14.00
-п. Урицкого - 9.50, 11.30, 13.10, 14.50
-с.о. Химик . ж.р Ягуновский - 10.20, 12.00, 13.40, 15.20
-с.о. Химик . п. Урицкого - 9.20, 11.00, 12.40, 14.20
№17
-ПАТП 3 - 7.35, 8.43, 9.02, 9.29, 9.46, 10.08, 10.37, 10.56, 11.23, 11.40, 12.02, 12.31, 12.50, 13.34, 14.04, 14.47, 15.09, 15.31, 15.58, 16.15, 16.41, 17.03, 17.25, 17.52, 18.09, 18.35, 18.57, 20.03
-Кладбище № 5 - 8.33, 9.41, 10.00, 10.27, 10.44, 11.06, 11.35, 11.54, 12.21, 12.38, 13.00, 13.29, 13.48, 14.32, 15.02, 15.45, 16.07, 16.29, 16.56, 17.13, 17.39, 18.01, 18.23, 18.50, 19.07, 19.33, 19.55
№70
-Парк Ангелов - 8.54, 9.46, 10.04, 10.21, 10.47, 10.56, 11.14, 11.31, 11.57, 12.06, 12.41, 13.07, 13.25, 14.27, 14.35, 14.53, 15.20, 15.37, 15.45, 16.03, 16.30, 16.47, 16.55, 17.13, 17.40, 17.57
-Кладбище № 2 - 9.29, 10.21, 10.39, 10.56, 11.22, 11.31, 11.49, 12.06, 12.32, 12.41, 13.16, 13.42, 14.00, 15.02, 15.10, 15.28, 15.55, 16.12, 16.20, 16.38, 17.05, 17.22, 17.30, 17.48, 18.15, 18.32
№70А
Парк Ангелов - 9.20, 10.12, 10.30, 10.39, 11.22, 11.40, 11.49, 12.15, 12.32, 12.59, 13.52, 14.18, 14.44, 15.02, 15.11, 15.28, 15.24, 16.12, 16.21, 16.38, 17.04, 17.22
Кладбище № 5 - 9.55, 10.47, 11.05, 11.14, 11.57, 12.15, 12.24, 12.50, 13.07, 13.34, 14.27, 14.53, 15.19, 15.37, 15.46, 16.03, 16.29, 16.47, 16.56, 17.13, 17.39, 17.57
№71
-ТУРР - 9.00, 9.15, 9.30, 9.45, 10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.15, 12.45, 13.00, 13.30, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.15, 15.30, 15.45, 16.00, 16.15, 16.30, 16.45, 17.00, 17.15, 17.30, 17.45
-Солонечное кладбище - 9.30, 9.45, 10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.45, 13.15, 13.30, 14.00, 14.30, 14.45, 15.00, 15.15, 15.30, 15.45, 16.00, 16.15, 16.30, 16.45, 17.00, 17.15, 17.30, 17.45, 18.00, 18.15
№72
-Кладбище № 1 - 8.50, 9.17, 9.44, 10.11, 10.38, 11.05, 11.59, 12.35, 13.29, 13.57, 14.23, 14.51, 15.17, 15.45, 16.11
Кладбище № 2 9.17, 9.44, 10.11, 10.38, 11.05, 11.32, 12.26, 13.02, 13.56, 14.24, 14.50, 15.18, 15.44, 16.12, 16.38
-Кладбище № 5 - 9.21, 9.48, 10.15, 10.42, 11.09, 11.36, 12.30, 13.06, 14.00, 14.28, 14.54, 15.22, 15.48, 16.16, 16.42
№73
-ДК Кировского - 8.30, 8.40, 8.50, 9.00, 9.20, 9.30, 9.40, 9.50, 10.10, 10.20, 10.30, 10.40, 11.00, 11.10, 11.20, 11.30, 12.10, 12.20, 12.40, 12.50, 13.30, 13.40, 13.50, 14.00, 14.20, 14.30, 14.40, 14.50, 15.10, 15.20, 15.30, 15.40, 16.00, 16.10, 16.20, 16.30, 16.50, 17.00, 17.10, 17.20, 17.40, 17.50
-Кладбище Кировского района - 8.55, 9.05, 9.15, 9.25, 9.45, 9.55, 10.05, 10.15, 10.35, 10.45, 10.55, 11.05, 11.25, 11.35, 11.45, 11.55, 12.35, 12.45, 13.05, 13.15, 13.55, 14.05, 14.15, 14.25, 14.45, 14.55, 15.05, 15.15, 15.35, 15.45, 15.55, 16.05, 16.25, 16.35, 16.45, 16.55, 17.15, 17.25, 17.35, 17.45, 18.05, 18.15
№73т
-ДК Кировского - 9.05, 9.10, 9.15, 9.55, 10.00, 10.05, 10.45, 10.50, 11.55, 11.35, 11.40, 11.45, 12.25, 12.35, 13.15, 13.20, 14.10, 14.15, 15.00, 15.05, 15.50, 15.55, 16.40, 16.45, 17.30
-Кладбище Кировского района - 9.30, 9.35, 9.40, 10.20, 10.25, 10.30, 11.10, 11.15, 11.20, 12.00, 12.05, 12.10, 12.50, 13.00, 13.40, 13.45, 14.35, 14.40, 15.20, 15.25, 15.30, 16.10, 16.15, 16.20, 17.00, 17.05, 17.10, 17.50, 17.55
№80
ТРК Променад 2 - 6.30, 7.11, 7.46, 8.00, 8.19, 8.41, 9.16, 9.30, 9.49, 10.11, 11.00, 11.41, 12.16, 13.46, 14.19, 14.41, 15.16, 15.30, 15.49, 16.11, 16.46, 17.00, 17.19, 17.41, 18.16, 18.30, 20.00
-Кладбище № 1 в направлении ТРК Променад 2 - 7.24, 8.05, 8.40, 8.54, 9.13, 9.35, 10.10, 10.24, 10.43, 11.05, 11.54, 12.35, 13.10, 13.40, 15.13, 15.35, 16.10, 16.24, 16.43, 17.05, 17.40, 17.54, 18.13, 18.35, 19.10, 19.24, 20.54
№80т
-д.п. Комсомольский - 8.30, 8.52, 9.04, 9.39, 10.00, 10.22, 10.34, 11.09, 11.52, 12.39, 13.00, 13.34, 14.30, 14.52, 15.04, 15.39, 16.00, 16.22, 16.34, 17.09, 17.30, 17.52, 18.04
-Кладбище № 2 - 9.15, 9.37, 9.49, 10.24, 10.45, 11.07, 11.19, 11.54, 12.37, 13.24, 13.45, 14.19, 15.15, 15.37, 15.49, 16.24, 16.45, 17.07, 17.19, 17.54, 18.15, 18.37, 18.49
№127кл
-поселок Боровой - 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00
-Кладбище Боровой - 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30
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