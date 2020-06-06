2020-06-06T07:22:45+03:00
Общество

Троица в Новокузнецке 2020: как будет работать общественный транспорт

Городские власти рассказали о работе общественного транспорта в Новокузнецке на Троицу 2020
Мария КОЛОСОВА
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Троица в Новокузнецке 2020: как будет работать общественный транспорт. Фото: Администрация НовокузнецкаТроица в Новокузнецке 2020: как будет работать общественный транспорт. Фото: Администрация Новокузнецка
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В Новокузнецке на День Святой Троицы 2020 и проезда горожан на кладбища будут работать специальные маршруты общественного транспорта. Об этом сообщает Управление по транспорту и связи администрации города.

Специалисты провели обследование традиционных маршрутов до городских кладбищ и вынесли решение - дороги находятся в удовлетворительном состоянии. С целью соблюдения предписаний подвижной состав перед выходом на линию будет дополнительно обработан дезинфекционными средствами.

7 июня с 9.00 до 18.00 будет организовано движение автобусов по следующим маршрутам:

- «Вокзал – Редаковское кладбище»

- «Вокзал – Бунгурское кладбище»

На автобусном маршруте № 167 «Вокзал – Листвяги» будет организована посадка-высадка пассажиров на временной остановке в районе «Кладбища» в обоих направлениях.

- «Космонавтов – Ильинское кладбище»

- «ДК Алюминщик – Кузнецкое кладбище»

- «Мурманская – Байдаевское кладбище»

- «Площадь Побед – Митинское кладбище»

На автобусном маршруте № 56 «Вокзал – Абагур-Лесной» будет выполняться посадка-высадка пассажиров на утвержденной остановке «Зарубина гора» в обоих направлениях.

Кроме того, Управлением по транспорту и связи направлены обращения в адрес индивидуальных предпринимателей для содействия в работе по следующим маршрутам:

- «Вокзал – Редаковское кладбище»

- «ДК Алюминщиков – Кузнецкое кладбище»

- «Дом творчества – Кузнецкое кладбище»

- «Мурманская – Байдаевское кладбище»

- «Дом творчества – Ильинское кладбище»

- «Площадь Побед – Митинское кладбище»

Дополнительную информацию о работе общественного транспорта можно получить по телефону горячей линии МКУ ЦДС 8 (384-3) 740-195. Пассажиров просят соблюдать дистанцию при посадке в автобусы, а также пользоваться средствами индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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