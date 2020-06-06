Виртуальный культпоход: Чем заняться на карантине в Кемерове

Мифы и легенды земли Кузнецкой

Устраиваемся поудобней и слушаем

Центр народного творчества Кузбасса запустил увлекательный культурно-познавательный проект «Мифы и легенды земли Кузнецкой».Фото: Министерство культуры Кузбасса

Центр народного творчества Кузбасса запустил увлекательный культурно-познавательный проект «Мифы и легенды земли Кузнецкой».

За несколько столетий освоения территории области ее история обросла мифами и легендами. Кто-то считает, что именно на просторах Кузбасса скрыты сокровища, кто-то ищет здесь следы снежного человека, а кто-то с упоением рассказывает легенды о бесовском камне Марьина лога.

Кузбасс объединяет в себе более ста народов, и каждый из них хранит в себе немало тайн, легенд и сказаний о реках, которые кормят и поят; о горах, богатых дичью и зверьем; о бескрайних полях и лугах, наполненных невероятной красотой.

Представленные мифы и легенды позволят познакомиться с образцами литературного творчества, узнать много тайного и неизведанного, а также вдохновить творческих людей на создание уникальных произведений.

Центр приглашает жителей не только послушать, но и принять участие в проекте. Для участия всем желающим необходимо записать легенду или миф на видео. Отметить профиль @narodnoe_tvorchestvo_kuzbassa. Поставить хештег #Легенды_Кузбасса.

Слушаем мифы и легенды здесь

Женитьба - вопрос тонкий

Смотрим онлайн-спектакль

Кемеровский театр драмы приглашает жителей посмотреть виртуальный спектакль «Женитьба». Фото: Кадр спектакля

Кемеровский театр драмы приглашает жителей посмотреть виртуальный спектакль «Женитьба». А вот сюжет…

Надворный советник по имени Иван Кузьмич Подколесин надумал жениться. Возраст заставляет уже подумать и о семье, и о детях, и о будущей старости. Грустно и одиноко было бы встретить ее без жены. Для того чтобы решить этот вопрос поскорее, Иван Кузьмич приглашает к себе сваху Феклу Ивановну. К той как раз на днях обратилась купеческая дочка, двадцатишестилетняя Агафья Тихоновна. Для замужества она всеми признана перезрелой, но девка недурна собой и в хозяйстве неплоха - должна стать прекрасной женой. У Агафьи особое предпочтение - жених должен быть непременно дворянином, ведь ей всю жизнь хотелось из купеческого сословия переместиться наверх, в сословие дворянское. Подколесин кажется ей прекрасным кандидатом на ее руку и сердце, да только вот сам жених потихоньку начинает сомневаться и бояться такого ответственного шага.

Смотрим спектакль здесь

Из прошлого в настоящее

Знакомимся с онлайн-проектом кузбасской полиции

Кузбасские полицейские и общественники организовали онлайн-проект виртуальных экскурсий «Из прошлого в настоящее».Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Кузбасские полицейские и общественники организовали онлайн-проект виртуальных экскурсий «Из прошлого в настоящее».

Музей истории боевой и трудовой славы органов внутренних дел Кемеровской области пользуется популярностью у кузбасских школьников. Только здесь подросткам устраивают настоящее погружение в прошлое, когда сто лет назад только происходило становление народной милиции, в годы Великой Отечественной войны милиционеры уходили на передовую, чтобы защищать страну от фашизма, а в конце 80-х в составе спецподразделения «Кобальт» помогали восстанавливать порядок в Афганистане. Здесь ребята могут увидеть настоящее оружие, изъятое много лет назад у профессиональных воров, узнать, за что получали ордена и медали стражи порядка, сражавшиеся на фронте, познакомиться с разными подразделениями современной полиции.

Главный хранитель фондов музея Лариса Бурцева теперь выступает экскурсоводом в новом формате, в режиме онлайн рассказывая зрителям о самых ярких страницах истории. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне онлайн-курс начинается именно с этой тематической экспозиции. О главных битвах, о роли кузбассовцев в завоевании Победы, о судьбах наших земляков-милиционеров - ярко и образно, емко и доступно каждому ребенку, из прошлого в настоящее, когда тысячи кузбасских полицейских продолжают нести службу во имя безопасности граждан.

Видеоэкскурсия доступна здесь

12 минут во Вселенной

Отправляемся в космический тур

Отправляемся в космический турФото: Евгения ГУСЕВА

В день рождения нашего известного земляка и космонавта Алексея Леонова, который отмечается 30 мая, музеи организовали виртуальный тур по городам Кузбасса.

За один час зрители смогли побывать в Кемерове, Мариинске, Прокопьевске, Тисульском районе. В этих городах, в музеях и школах есть экспонаты, рассказывающие о разных событиях из жизни великого кузбассовца.

Увидеть скафандр, в котором Леонов выходил в открытый космос, узнать все подробности о картине, написанной космонавтом и хранящейся в Кузбассе, посмотреть самую большую в нашей стране экспозицию музейных предметов, связанных с именем Леонова, прогуляться по парку с канадскими елями, высаженными космонавтом в 1976 году в родной Листвянке - все это возможно в рамках виртуального тура.

Тур по краеведческому музею можно посмотреть здесь

А дома ждут или не ждут?

Проникаемся непростой историей

Кемеровский театр для детей и молодежи предлагает зрителям вспомнить спектакль «Возвращение».Фото: Кадр спектакля

Кемеровский театр для детей и молодежи предлагает зрителям вспомнить спектакль «Возвращение».

Алексей Иванов - главный герой - после демобилизации вернулся к своей семье. Оказалось, что дом его стал чужим, в нем живут люди - его сын, дочь, жена - по какому-то особому порядку, в котором ему, Алексею, места нет. Он, победитель, не может вспомнить, как это было так, что он был отцом, мужем. Окопы превратили его в человека, постоянно находящегося рядом со смертью, он стал человеком на краю. И теперь нужно быть обыкновенным, совершая подвиг главы семьи, свой повседневный подвиг длиною во всю человеческую жизнь…

Спектакль доступен здесь