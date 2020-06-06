Виртуальный культпоход: Где побывать в Новокузнецке не выходя из дома

Вот и наступило лето, однако новокузнечанам по-прежнему советуют больше времени проводить дома. Чтобы делать это с пользой, мы с вами отправимся на две экскурсии - по Сталинску и на Кузнецкую крепость. Вместе с малышками будем рассматривать звездное небо. Еще - послушаем читку замечательного спектакля Евгения Гришковца «Зима». И для полноты ощущения заглянем в музей и узнаем кое-что интересное про иконописцев Кузнецка.

Два солдата, Снегурочка и зима

Слушаем читку пьесы Евгения Гришковца

Послушаем читку замечательного спектакля Евгения Гришковца «Зима». Фото: Кадр видео YouTube Новокузнецкого драматического театра

К спектаклям Евгения Гришковца можно относиться по-разному. Одни восторгаются гением писателя, актера и режиссера, видят себя в его произведениях, слышат свои мысли в его монологах. А после спектаклей недоуменно смахивают слезу: как он смог узнать, что все это было и со мной? Другие категорически отказываются ходить на его спектакли - видимо, тоже недоумевают, как он смог пробраться в их головы, и не хотят, чтобы кто-то узнал их мысли и чувства.

Сейчас, когда из-за коронавируса театры сначала не могли принимать гостей, а потом и вовсе отправились на каникулы, очень хочется прикоснуться к искусству. И пусть за окном уже календарное лето, мы будем слушать читку спектакля «Зима» в исполнении Андрея Грачева, Александра Коробова и Марии Захаровой.

Итак, однажды двое солдат оказались на особом задании. Паренькам нужно дождаться сигнала и взорвать некий стратегический объект. Лютая зимняя ночь, ребята постепенно замерзают, но согреться им никак нельзя: спиртного нет, а костер разводить нельзя - обнаружат… И вот они, обмораживая носы и ноги, пытаются согреться хоть как-то. А тут еще и Снегурочка в школьном платьице появляется и приводит с собой воспоминания о детстве.

Сумеют ли согреться солдатики? Придет ли к ним Дед Мороз? Загорится ли елочка? Взорвется ли стратегический объект? Давайте послушаем спектакль и узнаем это.

Спектакль можно посмотреть здесь

Иконы земли Кузнецкой

Знакомимся с иконами, написанными в Кузнецке

Знакомимся с иконами, написанными в Кузнецке. Фото: Кадр видео Новокузнецкого художественного музея

Во все времена были особые люди, которые, получив благословение, писали иконы. Были иконописцы и в Кузнецке. Например, в фондах Новокузнецкого художественного музея хранятся редкие домовые иконы, написанные в середине XIX - начале XX века. В собрании музея - 16 икон. Еще одна, 17-я, к сожалению, в не очень хорошем состоянии. Что значили для горожан иконы? Как их хранили и как скрывали? Почему пропала надпись на обороте 17-й иконы? Обо всем этом рассказывает научный сотрудник музея Александр Клещевский.

Кстати, Александр Клещевский обращает наше внимание на особые элементы, которые указывают на одного и того же автора или мастерскую, где могли работать иконописцы. А еще рассказывает, к кому из святых жители Кузнецка чаще всего обращались в своих молитвах.

Отправляемся на экскурсию по этой ссылке

Про звездное небо - малышам

Простым языком об астрономии

Рассказываем простым языком об астрономии. Фото: Кадр видео Новокузнецкого планетария имени Альберта Федорова

Как так получается, что одна звезда в небе всегда остается на одном месте, а остальные как будто путешествуют по небу? Как звезды складываются в созвездия и когда эти созвездия видны?

Вот, например, есть созвездие, которое похоже на букву W, а некоторые можно увидеть только зимой. Одни созвездия у всех на слуху, а другие - нет… Обо всем этом - и многом другом - рассказывают специалисты Новокузнецкого планетария имени Альберта Федорова. Кстати, они расскажут, в какой точке Земли можно увидеть все 88 созвездий ночного неба. А еще - о том, какие звезды согревают Землю и по какой звезде можно ориентироваться, если потерялся.

Интересные кадры планетария ждут здесь

Про лягушек и кино

Спешим на экскурсию по Сталинску

Спешим на экскурсию по Сталинску.Фото: Кадр видео Новокузнецкого краеведческого музея

Давным-давно в уездный городок Кузнецк приехали рабочие - тысячи человек. Практически вручную отстроили они Кузнецкий металлургический комбинат, со временем перебрались из землянок и бараков в деревянные и кирпичные дома. Тогда-то и началась новая история города - Кузнецка, Сталинска, а потом и Новокузнецка.

На виртуальную прогулку по Новокузнецку - точнее, Сталинску - времен 30 - 50-х годов XX века - мы отправимся вместе с Новокузнецким краеведческим музеем. Мы прогуляемся по саду Металлургов - второму по счету, тому, который и сегодня украшает старый центр Новокузнецка. Заглянем в чашу фонтана «с лягушками» и мысленно сравним его с современным. Побываем около первого звукового кинотеатра - «Коммунара». Пройдемся по площади Побед и поговорим о трудовых рекордах рабочих Кузнецкстроя. Полюбуемся зданиями, которые появились благодаря прекрасным архитекторам. А еще - сравним хорошо знакомые нам сегодня виды КМК и старого центра с тем, что было здесь почти 90 лет назад…

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Зачем построили крепость?

Узнаем, для чего же на самом деле построили Кузнецкую крепость

Узнаем, для чего же на самом деле построили Кузнецкую крепостьФото: Екатерина РОМАНОВА

На Крепостной горе хотя бы раз побывал каждый новокузнечанин, да и большинство гостей города не обходят стороной это место. Кто-то приезжал на старую крепость - полуразрушенное строение с высокими крепостными стенами - и искал тайный ход с горы к реке. Кто-то впервые увидел город со стен Кузнецкой крепости, когда ее отреставрировали и стали называть музеем-заповедником. А для чего же на самом деле построили крепость? От каких врагов она защищала?

Ни для кого не секрет, что Кузнецкая крепость - сооружение, предназначенное для обороны. В свое время ее строили по самым передовым технологиям, чтобы вести боевые действия с армией Китая. Но так уж получилось, что к окончанию строительства угроза нападения сошла на нет. А крепость - осталась.

Впрочем, к нападениям, обороне и боевым действиям здесь всегда были готовы. Даже к тем, слухи о которых были то ложными, то вполне реальными.

А вот к каким битвам здесь готовились и кто угрожал Кузнецку, рассказывает сотрудник музея-заповедника Андрей Чекалин.

Экскурсия по музею-заповеднику доступна здесь