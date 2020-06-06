2020-06-06T19:38:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, актуальные новости на 7 июня

Продолжаем следить за развитием ситуации с коронавирусом в Кузбассе
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
Коронавирус в Кузбассе, актуальные новости на 7 июняКоронавирус в Кузбассе, актуальные новости на 7 июняФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Мы продолжаем рассказывать последние и самые актуальные новости о ситуации с распространением коронавирусной инфекцией в Кузбассе.

По данным оперативного межведомственного штаба области, на утро 7 июня выявлено 36 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, число заболевших COVID-19 в регионе достигло 721 человека. Всего же в инфекционных стационарах находятся 429 пациентов.

Победить заболевание, выписаться и вернуться домой к привычной жизни удалось 285 кузбассовцам. За минувшие сутки зафиксировано 29 случаев выздоровления.

Также в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10 170 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кемерово стал лидером России по восстановлению после коронавируса

Кемерово признан городом, который быстрее всех в России восстанавливается после коронавируса.(подробности)

Кузбасский магазин нарушил особый режим и откроется только осенью

В Кузбассе магазин нарушил требования работы в условиях коронавируса, и теперь откроется только осенью. Такое решение вынес суд.(подробности)

Пенсионный фонд объяснил, почему не все кузбассовцы получили выплаты по 10 тысяч рублей на детей

В кузбасском отделении Пенсионного фонда РФ продолжается работа по выплатам 10 тысяч рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет. Однако, как сообщили в учреждении, не все родители смогли их получить. (подробности)

Спортивные залы и спорткомплексы открываются в Кузбассе

4 июня глава региона Сергей Цивилев подписал распоряжение, согласно которому в Кузбассе вновь начинают работу спортивные залы и комплексы. Тренироваться могут как профессиональные спортсмены, так и все остальные. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Врачи смотрели на меня и не понимали, почему я еще жив»: откровения больного коронавирусом из Тольятти
Сергей думал, что болен обычной простудой, пока КТ не показала, что у него работает только 5% легких. Каким чудом он выжил и когда будет дышать сам, врачи не могут и предположить
Новости 24
С подработанных территорий Киселевска переселят более 200 семей
Град, дымка и туманы: какую погоду синоптики обещают кузбассовцам в воскресенье
Напали на медсестру: полиция Кузбасса рассказала подробности
Кузбасские полицейские полгода отслеживали интернет-продавца наркотиков
«Полнейший бардак!» Сергей Цивилев раскритиковал строительство школы в Тайге
Кемерово стал лидером России по восстановлению после коронавируса
Еще 29 пациентов выздоровели от коронавируса в Кузбассе
В Кузбассе резко выросло число находящихся на обязательной 14-дневной изоляции
Коронавирус за сутки выявлен в восьми территориях Кузбасса
Коронавирусом в Кузбассе заразилось 36 человек
Кузбасские полицейские организовали челлендж ко Дню рождения Пушкина
Кузбасский магазин нарушил особый режим и откроется только осенью
В Тайге чистая вода придет к людям за счет нового водовода
Шесть чиновников заплатят штрафы за массовый пожар в Ижморском районе
Кузбасские учителя могут получить по миллиону рублей
В детском саду в Кузбассе воспитатель била и оскорбляла малышей
В Междуреченске работник железнодорожной поликлиники заразился COVID-19
В Кузбассе из-за матери 7-летняя девочка не ходила в школу и спала на грязном полу
В Кузбассе подросток сбил на машине 9-летнюю девочку
В Кемерове наказали виновных в обрушении перекрытий на «Химпроме»
Военные подорвали схрон с боеприпасами на полигоне в Кузбассе
В Кемерове горячую воду включат раньше срока