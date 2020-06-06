Коронавирус в Кузбассе, актуальные новости на 7 июня

Мы продолжаем рассказывать последние и самые актуальные новости о ситуации с распространением коронавирусной инфекцией в Кузбассе.

По данным оперативного межведомственного штаба области, на утро 7 июня выявлено 36 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, число заболевших COVID-19 в регионе достигло 721 человека. Всего же в инфекционных стационарах находятся 429 пациентов.

Победить заболевание, выписаться и вернуться домой к привычной жизни удалось 285 кузбассовцам. За минувшие сутки зафиксировано 29 случаев выздоровления.

Также в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10 170 человек.

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