2020-06-07T11:53:22+03:00
Бизнес-новости Кемерова

СУЭК поддерживает проекты по созданию комфортной городской среды в малых городах

Город Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области - Кузбасса вошел с проектом «Парк Здоровья» в федеральный этап Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
Яков КРЫМСКИЙ
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Предлагаемое место для активного занятия спортом и оздоровления легкодоступно для посещения горожанами. Фото: АО «СУЭК – Кузбасс»Предлагаемое место для активного занятия спортом и оздоровления легкодоступно для посещения горожанами. Фото: АО «СУЭК – Кузбасс»
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Организация пространства для отдыха горожан является жизненно необходимым для шахтёрского города. Исторически так сложилось, что парковые зоны находятся в центральной части Ленинска-Кузнецкого, сформированной в середине прошлого века. Но начиная с 1980-х годов жители начали переселяться в северо-восточную часть города, где велось активное строительство многоэтажных домов. Сегодня она является самым густонаселённым районом города (здесь сосредоточено более 60% горожан). При этом тут практически нет рекреационных пространств для отдыха на свежем воздухе и активных занятий спортом.

Решением проблемы могло бы стать создание в этом районе нового общественного пространства. Осенью 2019 года прошли обсуждения по выбору общественно-значимой территории в Ленинске-Кузнецком для ее дальнейшего преображения и благоустройства. Большинством голосов горожане поддержали проект развития «Парка Здоровья». В декабре 2019 года в Ледовом дворце состоялись публичные проекта парка, разработанного при поддержке СУЭК.

Основным местом выбран район Лесного Городка. Он экологически чистый и имеет все необходимые природные условия – лесную зону, водоём, открытые зоны для размещения спортивно-оздоровительной инфраструктуры. Рядом расположены большой жилой массив, площадь торжеств имени В.П. Мазикина, являющаяся сегодня главной площадкой для проведения больших культурно-массовых мероприятий, городских праздников. Кроме того, предлагаемое место для активного занятия спортом и оздоровления легкодоступно для посещения горожанами с использованием общественного и личного транспорта.

Предусматривается широкое использование малых архитектурных форм в виде оригинальных скамеек, беседок, урн, светильников. Фото: АО «СУЭК – Кузбасс»

Предусматривается широкое использование малых архитектурных форм в виде оригинальных скамеек, беседок, урн, светильников. Фото: АО «СУЭК – Кузбасс»

При создании «Парка Здоровья» планируется организация нескольких зон. Одна из них - пешеходная дорожка по набережной вдоль Солдатского пруда. Здесь же предполагается и лодочная станция. Рядом с набережной расположится игровая зона, включающая в себя многофункциональные детские и игровые площадки с различными тренажерами. Также в проект включены небольшие торговые павильоны, станции проката спортивного инвентаря, летние кафе, сцена с амфитеатром. Есть достаточно места для пикниковых зон и зеленых пляжей.

В городе много любителей велосипедных прогулок - здесь они могли бы развить свои навыки. Через весь «Парк Здоровья» будут проложены велосипедные дорожки, которые в зимнее время станут лыжными трассами. Особый интерес у молодёжи вызывает памп-трек - специальная велосипедная трасса, представляющая собой чередование ям, кочек и контруклонов.

Большое внимание в проекте уделено ландшафтному дизайну парка и его иллюминации. Предусматривается широкое использование малых архитектурных форм в виде оригинальных скамеек, беседок, урн, светильников.

С 1 июля в Минстрое России начнется рассмотрение заявок, представленных территориями на соискание грантов на благоустройство общественных пространств. Итоги конкурса будут подведены в августе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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