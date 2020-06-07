2020-06-07T21:17:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 8 июня

Следим за развитием ситуации с коронавирусом в Кузбассе
Екатерина РОМАНОВА
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 8 июняКоронавирус в Кузбассе, последние новости на 8 июняФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ежедневно мы следим за развитием ситуации с коронавирусом в Кузбассе и сообщаем вам самые актуальные новости.

На утро 8 июня, по данным оперативного штаба, в Кузбассе медики выявили 31 новый случай заболевания коронавирусовю в целом же число заболевших достигло 752 человек. Из них 441 пациент получает необходимое лечение в инфекционных стационарах региона. Еще 304 кузбассовца, у которых ранее диагностировали COVID-19, уже прошли курс лечения и выздоровели. К слову, последние случаи выздоровления зафиксированы за минувшие сутки – 19 человек выписаны из больниц.

Также в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10 009 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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