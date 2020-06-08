Когда тепло придет в Кузбасс

Совсем не летняя погода за окном, однако не стоит отчаиваться: синоптики рассказали, когда в Кузбасс придет тепло.

После аномально жаркого апреля, побившего температурные рекорды 1997 года и очень жаркого мая, занявшего почетное четвертое место среди самых жарких последних летних месяцев с 1951 года, пришел какой-то не очень жаркий июнь. Все предыдущие дни небо то и дело затягивались тучами, а гремели грозы, сыпался с небес град. Когда же вернется тепло? Синоптики обещают: к концу недели.

В ночь на вторник, 9 июня, ожидается +5…+10 градусов. Северо-западный ветер может достигать ночью 14 метров в секунду, а днем его порывы могут быть до 17 метров в секунду. На востоке области ночью пройдут сильные дожди с грозами, в остальных районах осадки будут умеренными. Днем в регионе ожидаются небольшие дожди, от 14 до 19 градусов тепла.

В ночь на среду, 10 июня, будет прохладнее: столбики термометров опустятся до +3...+8 градусов. Зато день будет более теплым: +16…+21 градус. Порывы северо-западного ветра могут достигать 13 метров в секунду. пройдут кратковременные дожди и грозы.

Следующая ночь, на 11 июня, будет на пару градусов теплее. Скорость северо-западного ветра ночью будет прежней, а вот днем он немного усилится, а его порывы могут достигать 16 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до +21….+26 градусов. Местами могут пройти кратковременные дожди, прогремят грозы.

В ночь на пятницу, 12 июня, будет еще теплее: до +7…+12 градусов. Ветер сменит направление на юго-восточное и немного стихнет. Его порывы будут достигать максимум 12 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +24…+29 градусов. Осадков в этот день не ожидается.