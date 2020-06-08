Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 9 июня

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По данным оперативного штаба, на утро 9 июня, по данным оперативного штаба, в Кузбассе медики выявили 34 новых случаев заболевания коронавирусом. Теперь число заболевших COVID-19 в регионе с середины марта достигло 786 человек. Сегодня 466 пациентов получает необходимое лечение в инфекционных стационарах региона. А вот 313 кузбассовцев, у которых ранее диагностировали COVID-19, выздоровели и выписаны из больниц. Девять из них – за минувшие сутки.

Кроме того, в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9564 человек. Все они или контактировали с заболевшими коронавирусом, или приехали из стран и регионов России с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

8 июня Сергей Цивилев подписал еще одно распоряжение, которое снимает некоторые ограничения, введенные из-за коронавируса. Так, вновь возобновляется плановая госпитализация - но не более чем на неделю.

Кроме того, в первый же ясный денек кузбассовцы смогут отправиться в парки и покататься на каруселях. Главное, не забыть надеть правильно маску и обработать руки антисептиками.

Еще одно ослабление режима касается работы детских развлекательных центров. Они тоже могут работать - но без проведения массовых мероприятий и с минимальным количеством детей, одновременно находящихся на площадке.

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