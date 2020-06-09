Лучшие бригады компании «СУЭК-Кузбасс» награждены на клубе «Проходчик»

В компании «СУЭК-Кузбасс» (входит в СУЭК Андрея Мельниченко) состоялось традиционное заседание профессионального клуба «Проходчик». В связи с эпидемией коронавируса оно прошло в режиме телеконференции.

Обращаясь к участникам клуба, собравшимся в актовых залах своих предприятий, генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» Анатолий Мешков подчеркнул, что в сегодняшней ситуации первостепенное внимание уделяется соблюдению всех предписанных медиками санитарных норм. Поэтому и выбран такой формат клуба. Тем не менее, шахты и разрезы компании продолжают стабильно выполнять производственные планы по добычи угля. С начала года уже выдано на-гора более 15,5 миллионов тонн топлива.

Большие перемены происходят в подготовительном блоке в связи с заканчивающимся масштабным переоснащением шахт проходческими комбайнами фронтального действия. Теперь главная задача начальников участков и бригадиров - правильная посменная организация труда в забоях, чтобы достичь максимальной результативности от использования высокопроизводительной техники. Также Анатолий Мешков отметил, что впервые на шахтах компании появляется колесный пневмотранспорт. Это тоже должно способствовать выполнению напряженных планов по своевременной подготовке очистного фронта.

В рамках заседания состоялось награждение кубками, дипломами и денежными сертификатами коллективов, показавших лучшие результаты «от клуба до клуба». Победителями в номинации «Проходческий комбайн фронтального действия» стали три бригады шахты имени С.М. Кирова – Александра Келя, Артема Цыбина и Сергея Безуглова. В номинации «Проходческий комбайн избирательного действия» призовые места завоевали бригады Дмитрия Котика, Сергея Глазычева и Сергея Подрезова шахты «Комсомолец». Среди открытчиков Разрезоуправления, ведущих вскрышные работы, самые высокие производственные результаты у экскаваторных бригад Сергея Потитина, Вячеслава Савченко, Валерия Пилипец.

Также шесть коллективов награждены премиями за выполнение повышенных обязательств. Высшая корпоративная награда - орден «За особый вклад в развитие СУЭК-Кузбасс» - вручена Дмитрию Шенину, заместителю главного инженера по производству шахты имени С.М. Кирова.

Поздравляя награжденных, Анатолий Мешков одновременно обратился ко всем участникам клуба «Проходчик» с просьбой подумать о том, как сделать его деятельность более эффективной: «Нам всем нужно внимательно посмотреть, какие именно формы клубной работы будут лучше всего способствовать устойчивому развитию компании, повышению безопасности и производительности труда проходчиков».