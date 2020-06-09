2020-06-09T08:34:49+03:00
Общество

В Кузбассе вводят запрет на продажу пива в многоэтажках

Закон вступил в силу через полгода
Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе вводят запрет на продажу пива в многоэтажкахВ Кузбассе вводят запрет на продажу пива в многоэтажкахФото: Екатерина РОМАНОВА
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Уже с января 2021 года в Кузбассе закроются магазины пива на разлив, которые находятся на первых этажах многоэтажных домов. Такое решение приняли депутаты Законодательного собрания Кузбасса.

Парламентарии Кузбасса приняли закон «О регулировании некоторых вопросов в сфере розничной продажи алкогольной продукции». Напомним, еще в ноябре 2018 года парламент Кузбасса принял закон, ограничивающий продажу алкогольных напитков в многоквартирных домах. При этом устанавливалась минимальная площадь залов для обслуживания клиентов – 50 квадратных метров для городов и 25 квадратных метров для сельских территорий. Однако пивные магазины нашли возможность обойти требования закона и якобы перепрофилировались в предприятия общепита, где можно продавать такие напитки.

Теперь же аналогичные нормы по территории будут распространяться и на предприятия общепита, где подают пиво. В заведениях, расположенных на первых этажах многоквартирных домов, в пристроенных, встроенных и встроено-пристроенных помещениях теперь также действую ограничения. Так, чтобы продавать пиво в городе, площадь зала для посетителей должна быть не меньше 50 квадратных метров. Для сельских территорий минимальная площадь – 25 квадратных метров.

Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса Вероника Трихина отметила, что это закон позволит закрыть «псевдообщепиты» в многоквартирных домах. А это, в свою очередь, снизит потребление алкоголя кузбассовцами.

- С 1 января 2021 года магазины, расположенные на первых этажах жилых домов либо в пристроенных к ним помещениях, не смогут торговать алкоголем на розлив уже независимо от площади, - сообщает пресс-служба Парламента Кузбасса.

Напомним, соответствующий Закон Кемеровской области-Кузбасса был принят Парламентом в декабре прошлого года, его вступление было отложено до 2021 года, чтобы дать предпринимателям возможность перепрофилировать свой бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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