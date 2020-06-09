2020-06-09T21:13:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 10 июня

Сообщаем актуальную информацию на утро 19 июня
Екатерина РОМАНОВА
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 10 июняКоронавирус в Кузбассе, последние новости на 10 июняФото: Алексей БУЛАТОВ
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Каждый день в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Мы сообщаем самые актуальные новости.

По данным оперативного штаба, на утро 10 июня в Кузбассе врачи выявили 48 новых случаев COVID-19. Теперь число заболевших опасным вирусом с середины марта достигло 834 человек. Из них 514 человек находятся в инфекционных стационарах региона и получают необходимую медицинскую помощь. Еще 313 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, выздоровели и выписаны из больниц.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10048 человек, - сообщает оперативный межведомственный штаб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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