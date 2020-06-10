РСХБ принял участие в закладке восьми краболовных судов на Дальнем Востоке

Россельхозбанк принял участие в торжественной церемонии закладки восьми краболовов, строящихся на Дальнем Востоке в рамках реализации инвестиционной программы по крабовым квотам. Мероприятие состоялось на АО «Находкинский судоремонтный завод» (НСРЗ) в Приморском крае. Старт строительству в режиме видеоконференцсвязи дал Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Закладка килей краболовных судов сопровождалась установкой памятных закладных табличек. Право установить одну из них было предоставлено Алексею Степуро, Директору Приморского регионального филиала АО «Россельхозбанк».

После церемонии прошло совещание по развитию Приморского края. В нем также приняли участие Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов, Президент группы компаний «Антей» Иван Михнов и Генеральный директор АО «НСРЗ» Николай Болгар.

«Сегодня на Находкинском судоремонтном заводе закладывается первая серия судов для добычи краба. Хочу пожелать удачи всем участникам процесса: и судостроителям, для которых это большой заказ, возможность расширить свои компетенции и дать новый импульс для развития своего предприятия; и рыбакам, которые ждут эти суда, чтобы продолжать работать, ловить крабов. Это в какой-то мере символический момент. Потому что деньги рыболовецких компаний, работающих на Дальнем Востоке, уходили в другие страны. Важно переломить ситуацию, добиться того, чтобы деньги, заработанные на территории Российской Федерации, оставались у нас в стране. Мы достаточно давно говорим о необходимости возрождения судостроения, сегодня это происходит», — отметил Юрий Трутнев.

Проект по строительству серии краболовов даст новое развитие Находкинскому судоремонтному заводу, позволит в будущем на базе ремонтного предприятия создать крупную, эффективную верфь с собственным проектным комплексом для полного цикла постройки различных типов рыболовецких судов. На первом этапе сформирует до 500 новых рабочих мест, а в дальнейшем с расширением производства судов, число рабочих мест увеличится до 3 тысяч. Величина частных инвестиций в судостроительный проект составляет около 17 миллиардов рублей, а с учетом затрат на модернизацию завода значительно превысит 20 миллиардов рублей.

«Россельхозбанк видит значительный потенциал в развитии рыболовной и рыбоперерабатывающей отраслей Дальнего Востока. Рыба и морепродукты занимают вторую строчку по объемам экспорта АПК России после зерна, и наша задача помочь улучшить этот показатель. РСХБ за 5 месяцев 2019 года выдал отечественному рыбохозяйственному комплексу свыше 19 миллиардов рублей. Банк и дальше готов наращивать кредитование отрасли, финансировать новые проекты и содействовать привлечению необходимых инвестиций в регион», – отметил Алексей Степуро.

По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, строительство сразу восьми краболовов является беспрецедентным проектом для региона. «Это событие важно не только для региона и страны, но и для каждого приморца. Ведь оно позволит повысить конкурентоспособность наших верфей, создать новые рабочие места, в разы увеличить объем производства. Это также перспективы для молодежи видеть свое будущее в родном городе Находке. Для тех, кто после спуска этих судов выйдет на них в море, - это в перспективе увеличение объемов добычи морских биоресурсов, а для региона – увеличение налоговых поступлений», — сказал Олег Кожемяко.

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