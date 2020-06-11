2020-06-11T09:25:28+03:00
Общество

До +31 градуса: каким будут длинные выходные в Кузбассе

Прогноз погоды дали синоптики Кемеровского гидрометцентра
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
До +31 градуса: каким будут длинные выходные в КузбассеДо +31 градуса: каким будут длинные выходные в КузбассеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на длинные праздничные выходные в Кузбассе. Жителей области ждут жаркие деньки.

В ночь на пятницу, 12 июня, по области ожидается +10… +15 градусов, местами +4… +9. Днем потеплеет до +22… +27, правда, в некоторых районах прогнозируется всего +16…+21. Будет дуть западный ветер, временами меняя направление на юго-западное. Скорость составит 5-10 метров в секунду, местами будут порывы до 17 метров. Кое-где пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

В субботу ночью ожидается +10… +15 градусов, днем воздух прогреется до +26… +31. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров. День пройдет преимущественно без осадков.

В воскресенье, 14 июня, ночью столбики термометров покажут +9… +14 градусов, днем будет +25… +30. Южный ветер наберет скорость 3-8 метров в секунду с порывами до 17 метров. В этот день местами возможны кратковременные дожди и грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Коронавирус в Кузбассе: врачам выплатили более 200 миллионов рублей
Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» вводит новые категории товаров в уровнях привилегий
Вспышка коронавируса произошла в доме престарелых в Кемерове
В Кемерове открыли детский сад с научной лабораторией и бассейном
Специальные решетки на окна устанавливают в квартирах многодетных семей в Кемерове
В Кузбассе на один день запретят продажу алкоголя
Метеорит или кусок ракеты: жители кузбасского города засняли в небе загадочный объект
РСХБ будет давать кэшбэк фермерскими продуктами
В каких территориях Кузбасса выявлен 61 новый случай коронавируса
В Кузбассе выявлено самое большое число заболевших коронавирусом с начала пандемии
В Кузбассе пройдут рейды с участием вертолета МИ-8
Таких людей надо сжигать: кузбассовца осудили за комментарий в соцсетях
Более 40 управляющих компаний наказали за нарушения в санитарной обработке домов
В Прокопьевске легковушка врезалась в столб и уронила цены на бензин
Опубликована свежая карта распространения COVID-19 в Кузбассе
В Кузбассе клещи покусали больше 24 тысяч человек
В Кемерове изменится схема движения на пересечении проспекта Шахтеров и улицы Цимлянской
Сергей Цивилев выполнил просьбу сельчанки о строительстве дороги
В Кузбассе директор двух транспортных предприятий присвоил почти миллион рублей
В Кузбасс возвращается тепло
РСХБ принял участие в закладке восьми краболовных судов на Дальнем Востоке
В параде Победы в Кемерове примет участие танк из Псковской области