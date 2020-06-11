До +31 градуса: каким будут длинные выходные в Кузбассе

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на длинные праздничные выходные в Кузбассе. Жителей области ждут жаркие деньки.

В ночь на пятницу, 12 июня, по области ожидается +10… +15 градусов, местами +4… +9. Днем потеплеет до +22… +27, правда, в некоторых районах прогнозируется всего +16…+21. Будет дуть западный ветер, временами меняя направление на юго-западное. Скорость составит 5-10 метров в секунду, местами будут порывы до 17 метров. Кое-где пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

В субботу ночью ожидается +10… +15 градусов, днем воздух прогреется до +26… +31. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров. День пройдет преимущественно без осадков.

В воскресенье, 14 июня, ночью столбики термометров покажут +9… +14 градусов, днем будет +25… +30. Южный ветер наберет скорость 3-8 метров в секунду с порывами до 17 метров. В этот день местами возможны кратковременные дожди и грозы.