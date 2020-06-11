2020-06-11T08:16:08+03:00
Бизнес-новости Кемерова

РСХБ будет давать кэшбэк фермерскими продуктами

Специально к своему 20-летию АО «Россельхозбанк» запускает проект «Сей добро»
Яков КРЫМСКИЙ
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Специально к своему 20-летию АО «Россельхозбанк» запускает проект «Сей добро» и расширяет свою программу лояльности «Урожай» за счет возможности покупать фермерскую продукцию за баллы, начисленные по карточным транзакциям. Проект объединяет город и село, предоставляя розничным клиентам Банка возможность получать свежие продукты, а российским фермерам - дополнительный канал сбыта в условиях ограниченного спроса.

В настоящее время держателями карт РСХБ является более 6 миллионов клиентов. Все они, подключив программу лояльности, смогут приобретать на свой кэшбэк фермерские продукты. Существенным плюсом программы является то, что сертификаты можно приобрести не только за баллы, но и доплатив деньгами. Для покупки сертификата необходим как минимум 1 бонусный балл.

Воспользоваться такой возможностью просто. С помощью любой из систем дистанционного банковского обслуживания (интернет или мобильный банк) клиент из программы лояльности попадает на бонусную витрину, где может обменять накопленные баллы на продуктовый сертификат различного номинала. Сертификаты на бонусной витрине «Урожай» уже доступны.

Далее счастливый обладатель переходит на специальный сайт с каталогом фермеров www.svoebrand.ru, где может выбрать участника проекта в своем регионе. Карточка каждого фермера имеет описание его продукции и контактную информацию для связи. Для того, чтобы сделать покупку за баллы достаточно назвать фермеру номер своего сертификата. Фермер после предъявления номера такого активированного сертификата получит деньги от Банка на свой счет. Условия доставки оговариваются напрямую фермером и обладателем сертификата.

Предложить свою продукцию клиентам РСХБ может любой фермер, зарегистрировавшись на портале svoe.mgc-loyalty.ru. Вся информация по работе с системой, взаиморасчетам с Банком, взаимодействию с клиентами после регистрации будет доступна в личном кабинете фермера. При регистрации предприниматель автоматически становится участником большого проекта РСХБ «СВОЁ».

«Так получилось, что важное событие для Банка пришлось на непростое время. Период, когда всем нужна взаимопомощь и поддержка. Фермеры для Банка – свои люди. Как и каждый из частных клиентов. Наше желание – познакомить их, объединив в рамках проекта «Сей добро». Уверены, что такое знакомство окажется взаимовыгодным. Россельхозбанк одновременно уделяет большое внимание развитию дистанционного обслуживания и поддержке фермерского движения. Все это отражено в проекте», - отметила Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

Программа РСХБ «СВОЁ» началась с организации одноименного фестиваля фермерской еды в 2017 году на территории музея – усадьбы Архангельское в Подмосковье. За три года фестиваль прошел в Москве, Туле, Великом Новгороде, Ижевске, Барнауле, Калужской и Ленинградской областях. Мероприятие посетило почти полмиллиона человек, более 1000 фермеров представили свою продукцию. Сейчас программа «СВОЁ» это не только фестиваль, а комплекс мероприятий, направленный на популяризацию фермерского движения России.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

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