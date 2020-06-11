В Кемерове начинается второй этап отключения горячей воды

В Кемерове с 15 июня начинается второй этап отключения горячей воды. В рамках подготовки к отопительному сезону энергетики в течение двух недель будут проводить гидравлические испытания на магистральных и внутриквартальных сетях.

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С 15 по 28 июня будет временно прекращена подача горячей воды у потребителей II и V групп в жилых домах Центрального, Ленинского, Кировского и Рудничного районов.

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II группа

Заискитимская часть Центрального района в границах: река Искитимка - четная сторона улицы Соборной до улицы Луговой - улица Луговая до Пионерского бульвара - Пионерский бульвар от улицы Луговой до проспекта Октябрьского - проспект Октябрьский до улицы Волгоградской - улица Волгоградская от проспекта Октябрьского до проспекта Притомского.

Кварталы заискитимской части Центрального района: 1/2 квартала 3; кварталы 5, 7, 7а, 12, 12а; 1/5 квартала 11, 15, 15а; областная клиническая больница; офисный центр (кроме проспекта Ленина, 90/в, 90/3).

Дома квартала № 3: Пионерский бульвар, 10а, 12, 12а, 14; проспект Ленина, 66, 66б, 76в, 82в, 82г; проспект Октябрьский, 9, 11, 15, 17, 17а, 21, 23, 23а, 23б, 25, 29, 31, 33, 33а, 33б, 35, 37.

Дома квартала № 11: проспект Ленина, 69, 69а; улица Спортивная, 28, 30, 32.

Дома квартала № 9: проспект Октябрьский, 59, 65.

Ленинский район - в границах: проспект Московский - проспект Комсомольский - проспект Ленина - проспект Восточный - проспект Комсомольский - улица Марковцева - бульвар Строителей (четная сторона полностью, нечетная сторона с дома № 1 до дома № 45) - проспект Химиков (четная сторона от дома № 12 до дома № 16) - улица Ворошилова (четная сторона от дома № 2 до дома № 20, нечетная сторона от дома № 15 до дома № 43) - проспект Октябрьский - улица Волгоградская.

Кварталы Ленинского района: 1/2 кварталов 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 1/2 кварталов 29, 64, 68.

Дома квартала № 14: проспект Октябрьский, 67а, 71, 71а, 73, 73а, 73б, 75, 75а, 75б, 77, 77а, 77б; проспект Ленина, 126а, 128а, 130, 130а, 132, 132а, 132б, 134, 136, 136а; бульвар Строителей, 11, 13, 15.

Дома квартала № 29: бульвар Строителей, 37, 39, 41, 41а, 43, 45.

V группа - Кировский район

Кварталы: 14, 21, 21а, 31, «Строммаш», «Стройгородок».

Улицы: Спартака, Лазо, Красноярская, Тургенева, Шубина, Каркасная, Толстикова, Народная, Кедровская, Рекордная (нечетная сторона от дома № 33 до № 47, четная сторона от дома № 30 до дома № 40), Инициативная (четная сторона от дома № 62 до № 108 и дом № 44; нечетная сторона от дома № 57 до дома № 125а), переулок Инициативный, переулок 2-й Инициативный, Стройгородок, Кировская, Алыкаевская, Варшавская, Таежная, Халтурина, Металлистов.

Также с 15 по 19 июня будет приставлена работа котельной № 26 по улице Соборной, там пройдут гидравлические испытания инженерных сетей, под отключение попадут жилые дома по улице Гагарина 47, 49, 51, 51а, 52 и Гвардейской, 60а.

На котельной № 35, 35/1 с 15 по 19 июня будет производиться ремонт оборудования, и без горячей воды останутся жители домов по переулку Нартова, 1а, 1б, по улице Дегтярева, 1, 3, 5, 6, 7, улице Нахимова, 262, 264а.

Работают горячие линии Кемеровской службы спасения: 112, 8 (384-2) 77-05-05 и МБУ «Жилкомцентр» 8 (384-2) 31-23-32.