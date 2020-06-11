РСХБ будет реализовывать залоговое имущество и непрофильные активы вместе с ПАО «Сбербанк» и АО «РАД»

В рамках договора со Сбербанком РСХБ может размещать активы на маркетплейсе Портал DA, где зарегистрировано более 14 тысяч проверенных инвесторов. Клиент подключается к порталу portal-da.ru и может получить подробную информацию о реализуемых в настоящее время залоговых и непрофильных активах, осуществлять онлайн-взаимодействие с сотрудником банка: оставить сообщение, в том числе о готовности приобрести актив с указанием предлагаемой цены приобретения, заказать обратный звонок, а также получить услугу инвестиционного консультирования и юридического сопровождения при необходимости.

Соглашение с РАД позволит Россельхозбанку представить активы на электронной торговой площадке «Все залоги» (lot-online.ru) с выходом на широкую целевую аудиторию. Сервис представлен на рынке с 2010 года, на ресурсе работают порядка 90 тысяч потенциальных инвесторов.

«Россельхозбанк уже двадцать лет успешно работает в качестве опорного финансового института агропромышленного комплекса. Одна из наших задач – сохранение активов АПК. В определенных случаях для этого требуется передать его в правильные руки. Это ответственная работа, требующая индивидуального подхода к каждому активу. Возможности и надежность наших партнеров – ПАО «Сбербанк» и АО РАД – значительно улучшают процесс поиска инвесторов, тем самым позволяя быстрее ставить предприятия на рельсы уверенного экономического роста», – прокомментировала заключение соглашений директор Департамента по работе с проблемными активами Россельхозбанка Елена Кашуба.

«Изначально мы создавали Портал DA для поиска покупателей на залоговые и непрофильные активы Сбербанка. Но постепенно мы наработали солидную клиентскую базу профильных инвесторов, готовых приобретать крупные активы для бизнеса, и расширили технологические возможности сервиса. С прошлого года мы подключаем к сотрудничеству другие банки и рады, что к нам присоединился Россельхозбанк, один из системообразующих банков страны», – отметил Максим Дегтярев, вице-президент, директор Департамента по работе с проблемными активами Сбербанка.

«При создании портала «Все залоги» мы ориентировались на потребности и задачи наших клиентов – как продавцов имущества, так и инвесторов. За более чем 10 лет на рынке продаж АО «РАД» завязало тесные рабочие контакты с множеством инвесторов из самых разных отраслей экономики. Это покупатели, которые приобретали активы по всем направлениям деятельности РАДа – и в сегменте государственного имущества, и у корпоративных и у банковских собственников, и в реализации проблемного имущества. Универсальность площадки безгранично расширила круг наших клиентов, которые охотно пользуются современными средствами коммуникации с продавцами. «Все залоги» сегодня – это более 10 000 активных объектов, в основном это объекты по линии ГК «АСВ», ПАО «Сбербанк», а также все имущество, находящееся в работе у АО «РАД». Мы считаем этот ресурс одним из наиболее эффективных. Именно поэтому мы выставляем все объекты, с которыми сами работаем, на «Все залоги». В качестве дополнительного и удобного канала общения с инвесторами мы создали и запустили мобильное приложение РАД, в которое посредством интеграции с нашими системами и системами заказчиков, поступают объекты в автоматическом режиме», - комментирует Генеральный директор АО «РАД» Андрей Степаненко.

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