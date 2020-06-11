2020-06-11T11:54:50+03:00
Бизнес-новости Кемерова

РСХБ будет реализовывать залоговое имущество и непрофильные активы вместе с ПАО «Сбербанк» и АО «РАД»

АО «Россельхозбанк» заключил соглашения с ПАО «Сбербанк» и АО «Российский аукционный дом» с целью эффективного сотрудничества при реализации залогового имущества и непрофильных активов
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В рамках договора со Сбербанком РСХБ может размещать активы на маркетплейсе Портал DA, где зарегистрировано более 14 тысяч проверенных инвесторов. Клиент подключается к порталу portal-da.ru и может получить подробную информацию о реализуемых в настоящее время залоговых и непрофильных активах, осуществлять онлайн-взаимодействие с сотрудником банка: оставить сообщение, в том числе о готовности приобрести актив с указанием предлагаемой цены приобретения, заказать обратный звонок, а также получить услугу инвестиционного консультирования и юридического сопровождения при необходимости.

Соглашение с РАД позволит Россельхозбанку представить активы на электронной торговой площадке «Все залоги» (lot-online.ru) с выходом на широкую целевую аудиторию. Сервис представлен на рынке с 2010 года, на ресурсе работают порядка 90 тысяч потенциальных инвесторов.

«Россельхозбанк уже двадцать лет успешно работает в качестве опорного финансового института агропромышленного комплекса. Одна из наших задач – сохранение активов АПК. В определенных случаях для этого требуется передать его в правильные руки. Это ответственная работа, требующая индивидуального подхода к каждому активу. Возможности и надежность наших партнеров – ПАО «Сбербанк» и АО РАД – значительно улучшают процесс поиска инвесторов, тем самым позволяя быстрее ставить предприятия на рельсы уверенного экономического роста», – прокомментировала заключение соглашений директор Департамента по работе с проблемными активами Россельхозбанка Елена Кашуба.

«Изначально мы создавали Портал DA для поиска покупателей на залоговые и непрофильные активы Сбербанка. Но постепенно мы наработали солидную клиентскую базу профильных инвесторов, готовых приобретать крупные активы для бизнеса, и расширили технологические возможности сервиса. С прошлого года мы подключаем к сотрудничеству другие банки и рады, что к нам присоединился Россельхозбанк, один из системообразующих банков страны», – отметил Максим Дегтярев, вице-президент, директор Департамента по работе с проблемными активами Сбербанка.

«При создании портала «Все залоги» мы ориентировались на потребности и задачи наших клиентов – как продавцов имущества, так и инвесторов. За более чем 10 лет на рынке продаж АО «РАД» завязало тесные рабочие контакты с множеством инвесторов из самых разных отраслей экономики. Это покупатели, которые приобретали активы по всем направлениям деятельности РАДа – и в сегменте государственного имущества, и у корпоративных и у банковских собственников, и в реализации проблемного имущества. Универсальность площадки безгранично расширила круг наших клиентов, которые охотно пользуются современными средствами коммуникации с продавцами. «Все залоги» сегодня – это более 10 000 активных объектов, в основном это объекты по линии ГК «АСВ», ПАО «Сбербанк», а также все имущество, находящееся в работе у АО «РАД». Мы считаем этот ресурс одним из наиболее эффективных. Именно поэтому мы выставляем все объекты, с которыми сами работаем, на «Все залоги». В качестве дополнительного и удобного канала общения с инвесторами мы создали и запустили мобильное приложение РАД, в которое посредством интеграции с нашими системами и системами заказчиков, поступают объекты в автоматическом режиме», - комментирует Генеральный директор АО «РАД» Андрей Степаненко.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сотрудники СУЭК поддерживают акцию «Вахта Победы - Кузбасс»
В общеобразовательной школе №14 города Киселевска Кемеровской области – Кузбасса торжественно открыта мемориальная доска в честь увековечивания памяти ветерана Великой Отечественной войны, отличника народного просвещения СССР Василия Арсентьевича Букина
РСХБ будет реализовывать залоговое имущество и непрофильные активы вместе с ПАО «Сбербанк» и АО «РАД»
АО «Россельхозбанк» заключил соглашения с ПАО «Сбербанк» и АО «Российский аукционный дом» с целью эффективного сотрудничества при реализации залогового имущества и непрофильных активов
СУЭК поддерживает проекты по созданию комфортной городской среды в малых городах
Город Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области - Кузбасса вошел с проектом «Парк Здоровья» в федеральный этап Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
РСХБ и Московский физико-технический институт создают совместную лабораторию по развитию искусственного интеллекта
Россельхозбанк и крупнейший технологический ВУЗ страны, МФТИ, заключили соглашение о создании совместной лаборатории, занимающейся исследованиями в области анализа и обработки больших данных
Коллектив СУЭК помог застраховать работников скорой помощи Кузбасса
Правительство Кемеровской области-Кузбасса совместно с Сибирской угольной энергетической компанией обеспечивает дополнительной страховкой медицинских работников и водителей автомобилей скорой помощи
Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 1 квартал 2020 года по МСФО
АО «Россельхозбанк» опубликовало промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 1 квартал 2020 года
Потенциал потребительского кредитования сельского населения на цели благоустройства жилья в России составляет почти 1,2 триллиона рублей
Наряду с сельской ипотекой Россельхозбанк отмечает значимость льготного потребительского кредитования в рамках комплексной программы развития сельских территорий
Новости 24
В Кемерове начали строить спортивный центр с теннисными кортами
13-летняя девочка пропала в Кузбассе после ссоры с сестрами
В Кузбассе мужчина ловил рыбу варварским методом
РСХБ будет реализовывать залоговое имущество и непрофильные активы вместе с ПАО «Сбербанк» и АО «РАД»
Одиннадцатиклассники Кузбасса получат пособие на выпускной бал
Коронавирус в Кузбассе: врачам выплатили более 200 миллионов рублей
Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» вводит новые категории товаров в уровнях привилегий
Вспышка коронавируса произошла в доме престарелых в Кемерове
В Кемерове открыли детский сад с научной лабораторией и бассейном
Специальные решетки на окна устанавливают в квартирах многодетных семей в Кемерове
В Кузбассе на один день запретят продажу алкоголя
Метеорит или кусок ракеты: жители кузбасского города засняли в небе загадочный объект
РСХБ будет давать кэшбэк фермерскими продуктами
В каких территориях Кузбасса выявлен 61 новый случай коронавируса
В Кузбассе выявлено самое большое число заболевших коронавирусом с начала пандемии
В Кузбассе пройдут рейды с участием вертолета МИ-8
Таких людей надо сжигать: кузбассовца осудили за комментарий в соцсетях
Более 40 управляющих компаний наказали за нарушения в санитарной обработке домов
В Прокопьевске легковушка врезалась в столб и уронила цены на бензин
Опубликована свежая карта распространения COVID-19 в Кузбассе
В Кузбассе клещи покусали больше 24 тысяч человек
В Кемерове изменится схема движения на пересечении проспекта Шахтеров и улицы Цимлянской
Сергей Цивилев выполнил просьбу сельчанки о строительстве дороги
В Кузбассе директор двух транспортных предприятий присвоил почти миллион рублей
В Кузбасс возвращается тепло
РСХБ принял участие в закладке восьми краболовных судов на Дальнем Востоке
В параде Победы в Кемерове примет участие танк из Псковской области