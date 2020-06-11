2020-06-11T13:07:55+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Сотрудники СУЭК поддерживают акцию «Вахта Победы - Кузбасс»

В общеобразовательной школе №14 города Киселевска Кемеровской области – Кузбасса торжественно открыта мемориальная доска в честь увековечивания памяти ветерана Великой Отечественной войны, отличника народного просвещения СССР Василия Арсентьевича Букина
Яков КРЫМСКИЙ
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Этот знак памяти и уважения не только лично Василию Арсеньевичу Букину, но в его лице всем участникам Великой Отечественной войны». Фото: АО «СУЭК – Кузбасс»Этот знак памяти и уважения не только лично Василию Арсеньевичу Букину, но в его лице всем участникам Великой Отечественной войны». Фото: АО «СУЭК – Кузбасс»
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Мероприятие состоялось в рамках региональной акции «Вахта Победы – Кузбасс», объявленной Губернатором Кемеровской области - Кузбасса Сергеем Цивилевым в честь Года памяти и славы. Ее цель – сохранить историческую память о событиях и участниках Великой Отечественной войны.

Василий Арсентьевич Букин преподавал в средней школе №14 более двадцати лет, начиная с 1968 года. Обучал начальной военной подготовке, работал заместителем директора по военно-патриотическому воспитанию.

Фронтовику-учителю было о чем рассказать своим многочисленным воспитанникам. В самом начале войны десятиклассник Василий Букин вместе с друзьями сбежал на фронт. В военно-пехотном училище прошел ускоренный курс обучения на командира стрелкового взвода. Всю войну воевал в составе 24-й Гвардейской стрелковой дивизии. Мужественно участвовал в жестоких боях под Ленинградом, Сталинградом, Севастополем. Штурмовал Кенигсберг. Природная смекалка и интуиция молодого командира не раз спасали жизнь его солдатам. Пять самых доблестных воинов 71-го Гвардейского стрелкового полка стали участниками легендарного Парада Победы в Москве. Среди них и Василий Арсентьевич Букин. Родина по достоинству оценила ратный подвиг В.А. Букина. Он награжден двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны 2-й степени и двенадцатью медалями.

Активисты школьного музея Лицея № 1 в ходе своей поисковой работы собрали разнообразные сведения о боевом и трудовом пути ветерана. Школьники выступили с ходатайством – увековечить его память. Совет народных депутатов Киселевска поддержал данную инициативу. Профинансировал из личных средств изготовление мраморной мемориальной доски заместитель технического директора, начальник управления экологической безопасности и землепользованию АО «СУЭК-Кузбасс» Алексей Олегович Букин - внук Василия Арсентьевича.

«Дед был для меня всегда жизненным примером. Удивительным человеком, сочетавшим в себе порядочность, скромность, житейскую мудрость и мужскую уверенность, - сказал на церемонии открытия мемориальной доски Алексей Букин. - Когда мы с дедом шли по улицам города, с ним очень уважительно здоровались взрослые люди. Я понимал, что это бывшие ученики и ощущал чувство гордости за него. Сегодня от себя лично, от всех наших родственников выражаю огромную благодарность администрации города, Совету народных депутатов, Управлению образования, школе № 14, активистам Лицея № 1 за то, что создан этот знак памяти. Памяти и уважения не только лично Василию Арсеньевичу Букину, но в его лице всем участникам Великой Отечественной войны».

Отметим, что в рамках Года памяти и славы на предприятиях компании «СУЭК-Кузбасс» (входит в СУЭК Андрея Мельниченко) продолжается целый ряд мероприятий, посещённых юбилею Великой Победы. Поддерживая российские и региональные акции, сотрудники лучше узнают историю своих семей, своей страны. Одним из таких проявлений стало массовое участие в онлайн шествии «Бессмертного полка». Также горняки и их семьи, участники трудового отряда СУЭК активные участник концерта «Ура Победе!», флэш-моба «Наследники победы», акции «Сад Памяти».

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