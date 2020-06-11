2020-06-11T14:18:13+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Впервые на ТВ! Харламов и Батрутдинов представят в эфире ТНТ второй сезон скетчкома «ХБ»

Самое жесткое, самое смешное и самое откровенное комедийное шоу страны спустя семь лет снова в эфире ТНТ. Уже с 19 июня «ХБ-2» смогут увидеть все телезрители ТНТ!
Яков КРЫМСКИЙ
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Самое жесткое, самое смешное и самое откровенное комедийное шоу страны спустя семь лет снова в эфире ТНТ. Уже с 19 июня «ХБ-2» смогут увидеть все телезрители ТНТ!

В своих скетчах, сценарий для которых написал Семен Слепаков, комики переплетают жесткую действительность с вечными темами. И делают это так, как никто другой. В итоге получается гомерически смешно. По концентрации черного юмора второй сезон переплюнул даже первый. При этом они затащили на съемочную площадку других известных личностей, например, одна из серий будет посвящена комику Сергеичу, на чью жену положит глаз Тимур. И произошло это еще задолго до того, как он собрался «План Б»

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«ХБ-2» продолжит показывать жизнь Гарика и Тимура вне кадра. И если вы думаете, что с момента выхода первого сезона их отношения не поменялись… то вы правы. Харламов будет вновь причинять Батрухе боль моральную и физическую, не соблюдая при этом никакой социальной дистанции. А Тимур умудрится стать ему в этом отличным помощником. Унижения, в основном публичные, тяжкий вред здоровью, предательство и подставы – Тимур испытает на себе всю глубину дружеских чувств Гарика. И не только дружеских. И не только Гарика.

Тимур Батрутдинов: «Я очень рад, что родной канал ТНТ наконец решился показать на себе наш безобидный проект «ХБ-2». Обязательно посмотрите, потому что это самый смелый проект, который когда-либо демонстрировался на ТВ. Единственно, что хочу посоветовать перед просмотром, смотрите внимательней, ведь главное там - между строк».

В новых скетчах снова сюжеты на грани, немного странноватые герои, абсурдные решения и качественная картинка – все в лучших традициях. Гарик и Тимур познакомят нас с совершенно новыми персонажами: детективом Батруччо, Человеком-Справедливостью, семейством Мухиных, проктологами-контрабандистами, суперагентом Бомжом 0.5, русскими полярниками и их норвежскими коллегами, Робоментом и многими другими! Знакомые персонажи также вернутся в новых скетчах: Игорь Муравьедов и его убийственные уроки выживания, Король и его любимый рыцарь, Доктор Фу и его противостояние с Мегачелом.

Не пропустите! «ХБ-2», с 19 июня в 22:00 на ТНТ

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