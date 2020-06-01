Опубликовано новое распоряжение Сергея Цивилева о снятии ограничений

В четверг, 11 июня, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение о снятии в Кузбассе ряда, ограничений, которые были введены ранее в связи с коронавирусом.

Так, с 15 июня возобновляется работа: детских лагерей (после приемки межведомственными комиссиями), санаториев для жителей Кузбасса, музеев, находящихся в ведении Министерства культуры и национальной политики Кузбасса. Кроме того, индивидуальным предпринимателям разрешено оказывать образовательные услуги непосредственно либо с привлечением педагогических работников.

Главам городов и районов рекомендовано возобновить деятельность музеев, находящихся в ведении муниципалитетов , работу культурно-досуговых учреждений, а также проверить готовность санаториев к возобновлению деятельности.

Также разрешается проведение официальных спортивных мероприятий на открытых площадках и стадионах без привлечения зрителей

В целом же режим самоизоляции в области продлен до 21 июня.