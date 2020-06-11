2020-06-11T18:21:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 12 июня

Продолжаем следить за ситуацией с коронавирусом в Кузбассе и сообщаем актуальную информацию на утро 12 июня
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 12 июняКоронавирус в Кузбассе, последние новости на 12 июняФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Каждый день ситуация с коронавирусом в Кузбассе меняется. Уже открыты многие объекты, места общего пользования, объекты развлечения и досуга. Но число заболевших все равно остается высоким - это волнует жителей. Сообщаем последние новости на 12 июня.

По данным оперативного штаба, на утро 12 июня в Кузбассе врачи выявили 61 новый случай COVID-19. Теперь число заболевших опасным вирусом с середины марта достигло 929 человек. Из них 592 находятся в инфекционных стационарах региона и получают необходимую медицинскую помощь. Еще 330 пациентов (в том числе семь - за прошедшие сутки), у которых ранее диагностировали коронавирус, выздоровели и выписаны из больниц.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9873 человека, - сообщает оперативный межведомственный штаб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Опубликовано новое распоряжение Сергея Цивилева о снятии ограничений

В четверг, 11 июня, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение о снятии в Кузбассе ряда, ограничений, которые были введены ранее в связи с коронавирусом.(подробности)

В Кузбассе с 15 июня открываются детские оздоровительные лагеря

Губернатор Сергей Цивилев подписал еще одно распоряжение о снятии отдельных ограничений, введенных ранее в связи с коронавирусом. К радости детей и родителей с 15 июня возобновляют работы детские оздоровительные лагеря. подробности)

Коронавирус в Кузбассе: врачам выплатили более 200 миллионов рублей

В Кузбассе продолжают давать федеральные выплаты за лечение больных коронавирусом. Уже 5146 медработников получили более 200 миллионов рублей. (подробности)

Вспышка коронавируса произошла в доме престарелых в Кемерове

На утро 11 июня в Кемерове были зафиксированы 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом, по сообщению Роспотребнадзора, вспышка заболевания произошла в доме престарелых. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Кузбассе с 15 июня открываются детские оздоровительные лагеря
Кемерово встал в 8-балльных пробках
В Кемерове начали строить спортивный центр с теннисными кортами
13-летняя девочка пропала в Кузбассе после ссоры с сестрами
В Кузбассе мужчина ловил рыбу варварским методом
РСХБ будет реализовывать залоговое имущество и непрофильные активы вместе с ПАО «Сбербанк» и АО «РАД»
Одиннадцатиклассники Кузбасса получат пособие на выпускной бал
Коронавирус в Кузбассе: врачам выплатили более 200 миллионов рублей
Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» вводит новые категории товаров в уровнях привилегий
Вспышка коронавируса произошла в доме престарелых в Кемерове
В Кемерове открыли детский сад с научной лабораторией и бассейном
Специальные решетки на окна устанавливают в квартирах многодетных семей в Кемерове
В Кузбассе на один день запретят продажу алкоголя
Метеорит или кусок ракеты: жители кузбасского города засняли в небе загадочный объект
РСХБ будет давать кэшбэк фермерскими продуктами
В каких территориях Кузбасса выявлен 61 новый случай коронавируса
В Кузбассе выявлено самое большое число заболевших коронавирусом с начала пандемии
В Кузбассе пройдут рейды с участием вертолета Ми-8
Таких людей надо сжигать: кузбассовца осудили за комментарий в соцсетях
Более 40 управляющих компаний наказали за нарушения в санитарной обработке домов
В Прокопьевске легковушка врезалась в столб и уронила цены на бензин
Опубликована свежая карта распространения COVID-19 в Кузбассе
В Кузбассе клещи покусали больше 24 тысяч человек
В Кемерове изменится схема движения на пересечении проспекта Шахтеров и улицы Цимлянской
Сергей Цивилев выполнил просьбу сельчанки о строительстве дороги
В Кузбассе директор двух транспортных предприятий присвоил почти миллион рублей
В Кузбасс возвращается тепло
РСХБ принял участие в закладке восьми краболовных судов на Дальнем Востоке
В параде Победы в Кемерове примет участие танк из Псковской области