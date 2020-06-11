Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 12 июня

Каждый день ситуация с коронавирусом в Кузбассе меняется. Уже открыты многие объекты, места общего пользования, объекты развлечения и досуга. Но число заболевших все равно остается высоким - это волнует жителей. Сообщаем последние новости на 12 июня.

По данным оперативного штаба, на утро 12 июня в Кузбассе врачи выявили 61 новый случай COVID-19. Теперь число заболевших опасным вирусом с середины марта достигло 929 человек. Из них 592 находятся в инфекционных стационарах региона и получают необходимую медицинскую помощь. Еще 330 пациентов (в том числе семь - за прошедшие сутки), у которых ранее диагностировали коронавирус, выздоровели и выписаны из больниц.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9873 человека, - сообщает оперативный межведомственный штаб.

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