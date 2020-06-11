2020-06-11T17:56:44+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Сотрудники СУЭК присоединились к акциям, посвященным Дню России

Сотрудники кузбасских предприятий Сибирской угольной энергетической компании присоединились к многочисленным акциям, проходящим в стране в честь отмечаемого 12 июня Дня России
Яков КРЫМСКИЙ
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Сотрудники «СУЭК-Кузбасс» поддержали недельный донорский марафон, приуроченный ко Всемирному дню донора. Фото: АО «СУЭК – Кузбасс»Сотрудники «СУЭК-Кузбасс» поддержали недельный донорский марафон, приуроченный ко Всемирному дню донора. Фото: АО «СУЭК – Кузбасс»
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Накануне праздника в рамках флешмоба #ОКНАРОССИИ на окнах административно-бытовых комбинатов предприятий «СУЭК-Кузбасс» размещаются рисунки детей сотрудников, посвященные любимым уголкам природы, родной школе, родителям, семейным праздникам и традициями. Подобные детские рисунки появятся к 12 июня на окнах домов, где проживают сотрудники Компании. И, конечно, в социальных сетях в качестве онлайн выставки детских рисунков «Моя Россия» с хештегами #МыРОССИЯ, #МыВМЕСТЕ, #ЯЛЮБЛЮ_ТЕБЯ_ЖИЗНЬ #суэккузбасс.

В канун праздника представителями совета молодежи Компании будет произведен торжественный подъем государственного флага в Ленинске-Кузнецком на площадке у Мемориала шахтерской славы. Кроме того, флаги России силами молодых горняков украсят и копер Музея шахтерской славы Кольчугинского рудника – одного из символов города.

В преддверии 12 июня сотрудники «СУЭК-Кузбасс» поддержали недельный донорский марафон, приуроченный ко Всемирному дню донора, который традиционно отмечают 14 июня. В этом году неделя проходит под девизом «Оставайся донором», ведь кровь ежедневно нужна тысячам пациентов. Медики Беловского филиала «Кемеровского областного центра крови», где волонтеры Компании участвуют в кроводаче, убеждены, что несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, сдавать кровь по-прежнему можно и нужно. Тем более, что делается все, чтобы провести процедуру максимально безопасно.

- Я поддержала донорскую акцию потому, что убеждена в ее необходимости, - говорит главный специалист отдела по социальным вопросам компании «СУЭК-Кузбасс» Наталья Бадаева. – В самом центре все отлично организовано для данной процедуры с учетом коронавирусной инфекции – стерильно, удобно, доброжелательно. К тому же, как нам сказали медики, пациенты лечебных заведений действительно постоянно нуждаются в донорской крови. И если есть возможность отдать безболезненно маленькую частичку себя в виде крови, чтобы помочь кому-то сохранить здоровье, а может и жизнь, то почему бы это не сделать?!

ИСТОЧНИК KP.RU

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