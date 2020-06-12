Виртуальный культпоход: Чем заняться на карантине в Кемерове

И все это - мелочи жизни

Филармония Кузбасса приглашает на спектакль.

Государственная филармония Кузбасса приглашает зрителей на виртуальный спектакль «Мелочи жизни» по мотивам рассказом Михаила Зощенко.

Михаил Зощенко - один из самых популярных писателей XX века. Его рассказы «Баня», «Аристократка», «История болезни» и другие, которые он часто сам читал перед многочисленными аудиториями, были любимы всеми.

Действие в рассказах Зощенко почти всегда происходит на людях - в коммунальной квартире, в бане, на улице. А герои - стихийные и открытые - с недоверием относятся ко всему индивидуальному. Они общаются на своем особом, собственно изобретенном обывательском языке: «Что ты нарушаешь беспорядок?», «Подпоручик ничего себе, но - сволочь»…

В спектакле примут участие Оркестр русских народных инструментов, артисты литературного театра «Слово» и Губернаторский театр танца «Сибирский калейдоскоп».

Посмотреть виртуальный спектакль можно здесь >>

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Кемеровский театр драмы предлагает зрителям окунуться в самобытную культуру коренных народов области. Фото: Кадр спектакля

Мирение. Телеутские новеллы

Приобщаемся к культуре коренных народов Кузбасса.

Кемеровский театр драмы предлагает зрителям окунуться в самобытную культуру коренных народов области, посмотрев спектакль-вербатим «Мирение. Телеутские новеллы». Он рассказывает о людях, которые живут рядом и имеют уникальное историческое прошлое.

Телеуты - коренные сибиряки, тюркоязычная малая народность. В Кузбассе телеуты живут в нескольких поселках Беловского и Гурьевского районов, в городах Белово и Новокузнецк.

Почти половина кузбасских телеутов живет в Беково. В 2014 году в этом селе прошла театральная лаборатория «Живому театру - живого автора». Проект проводился на базе театра драмы творческим объединением «КультПроект» при поддержке Министерства культуры РФ и министерства культуры и национальной политики Кузбасса.

По материалам лаборатории драматурги Вячеслав Дурненков и Мария Зелинская написали документальную пьесу. В основу сюжета легли истории жизни, нравы, обычаи, привычки и традиции телеутов села Беково.

Приобщаемся к культуре коренных народов Кузбасса - сюда >>

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Контроль и регулярное наблюдение территории Шестаковского комплекса необходимы для того, чтобы постоянно отслеживать целостность слоев консервации в точке раскопок. Фото: Кадр экспедиции

Ищем останки динозавров

Краеведческий музей предлагает присоединиться к раскопкам.

Сотрудники Кемеровского областного краеведческого музея выехали в деревню Шестаково для проведения мониторинга на территории крупнейшего в России местонахождения остатков животных раннего мелового периода.

Специалисты отмечают, что контроль и регулярное наблюдение территории Шестаковского комплекса необходимы для того, чтобы постоянно отслеживать целостность слоев консервации в точке раскопок.

Кроме того, совершаются и находки фоссилий ископаемых животных. В этот раз на отвесной стене глинистой породы был обнаружен фрагмент кости, предположительно, с черепа.

В ходе мониторинга визуальных изменений не было выявлено. Все законсервированные участки раскопа находятся в хорошем состоянии. Крупных обрушений и обвалов не обнаружено.

Результаты мониторинга позволяют открыть экспедицию на полевой сезон 2020 года - ура!

Участвуем в раскопках онлайн - здесь >>

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Занятие аппликацией позволяет развить пространственное мышление и мелкую моторику у детей. Фото: Кадр мастер-класса

Сказочная бабочка

Участвуем в мастер-классе онлайн.

Кемеровский областной художественный колледж представляет мастер-класс «Сказочная бабочка» по изготовлению аппликации из цветной бумаги, картона и страз. Занятие проведет заведующая библиотекой Татьяна Гайдук.

Летом, с появлением первых цветов, появляются и первые бабочки. Поэтому не случайно бабочка - символ лета. В течение своей короткой жизни она проходит несколько стадий изменений: от личинки до собственно бабочки. У каждой бабочки свой цвет, раскраска, орнамент и поэтому каждая красива и неповторима по-своему.

Дети и взрослые при изготовлении аппликации проявляют большую фантазию и изобретательность. У каждого бабочка своя - творческая и сказочная.

Занятие аппликацией позволяет развить пространственное мышление и мелкую моторику у детей. Через творческий процесс они познают окружающий мир, знакомятся с разными материалами, развивают наблюдательность и воображение.

Посмотреть мастер-класс онлайн можно здесь >>

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Шорские сказки учат быть добрыми и трудолюбивыми, понимать и любить природу Горной Шории. Фото: Кадр онлайн-проекта

Тайга рассказывает сказки

Знакомим детей с фольклором.

Кемеровская библиотека для детей и юношества приглашает принять участие в онлайн-чтениях, а именно послушать интересную сказку.

При этом малыши не только услышат интересную и поучительную шорскую сказку «Ленивый бурундук» из сборника «Сказки Шапкая», но и познакомятся с книгой Софрона Тотыша. Узнают, что шорцы - коренной народ Кузбасса. Истоками культуры является фольклор, где причудливо переплетаются реальность и мифы, легенды и предания. Одним из собирателей и сказителей шорского фольклора был Софрон Тотыш. Ему хотелось рассказать о жизни своего маленького шорского народа, о его обычаях и нравах. И он написал книгу о дедушке Шапкае, который рассказывает сказки детям, где переплетается быль и небыль.

Шорские сказки учат быть добрыми и трудолюбивыми, понимать и любить природу Горной Шории. Сказка, рассказанная на фоне сибирской природы, в народном костюме с использованием слов шорского языка и народных мелодий поможет детям лучше освоить богатство этнической культуры, приобщаясь к историческому опыту своего народа.

Слушаем сказки онлайн - сюда >>