Виртуальный культпоход: Где побывать в Новокузнецке не выходя из дома

Театры, музеи, музеи-заповедники потихоньку открывают свои двери для посетителей. Однако ограничения по-прежнему действуют. А актеры театров и вовсе отправились на летние каникулы! Но это не повод унывать! Ведь мы проведем виртуальные выходные за просмотром спектакля, побываем на церемонии закрытии международного фестиваля, рассмотрим необычные дома Новокузнецка и даже кое-что смастерим сами. Итак, вперед, на отдых!

Окрошки не желаете?

Спешим на фестиваль «Кузнецкая окрошка»!

Лето - самое время для того, чтобы готовить традиционную окрошку. Одни ее любят с квасом, другие с кефиром, а третьи и сами не знаю, как им больше нравится. И у каждого есть свой секретный ингредиент. Не верите? Тогда отправляемся на онлайн-фестиваль!

На День России в Новокузнецке традиционно собираются представители разных национальностей, чтобы вместе петь и танцевать, угощать друг друга национальными блюдами, делиться рецептами. Вот и в этом году фестиваль народных культур состоится. Правда, в онлайн-формате. В виртуальном праздновании Дня России примут участие представители татарской, таджикской, азербайджанской, шорской, телеутской и русской культур. Фотовыставка и виртуальная выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, мастер-классы по приготовлению национальных блюд - все это обязательно будет на фестивале.

Яркие впечатления и хорошее настроение в онлайн-режиме будут дарить уже знакомые и полюбившиеся национальные творческие коллективы. Красочные танцы, песни на национальном языке, игра на традиционных музыкальных инструментах ждут гостей онлайн-фестиваля «Кузнецкая окрошка» в этот день.

Отправляемся на фестиваль окрошки - сюда >>

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Чтобы сделать волчок из бумаги, нужно совсем немного: примерно полчаса времени, три листа цветной бумаги, ножницы и творческий тандем взрослого и ребенка. ФОТО: Новокузнецкий художественный музей

Крутись, юла!

Своими руками делаем яркую юлу.

Яркая юла, или волчок, или стрелка-указатель для игры, - этот предмет многофункционален и прекрасен как сам по себе, так и во время игры. Давайте попробуем вместе со специалистами Новокузнецкого художественного музея самостоятельно сделать такую юлу из бумаги!

Чтобы сделать волчок из бумаги, нужно совсем немного: примерно полчаса времени, три листа цветной бумаги, ножницы и творческий тандем взрослого и ребенка. А еще - не забудьте включить видео - чтобы правильно сгибать листы и черпать идеи для творчества.

Итак, приступаем… Сначала делаем из прямоугольного листа квадратный, а потом начинаем сгибать его по линиям. Раз, два, три… Еще немного терпения - и вот он, разноцветный волчок! Теперь можно разложить карточки с интересными делами - и пусть волчок выбирает, чем вам заняться! Кстати, этот мастер класс не только учит работать с бумагой, но и помогает развивать мелкую моторику, фантазию. А еще - отлично поднимает настроение!

Посмотреть мастер-класс онлайн можно здесь >>

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Новокузнецкий драматический театр приглашает на постановку спектакля о Мухе-цокотухе. ФОТО: Сергей КОСОЛАПОВ

Муха-цокотуха и компания

Смотрим, слушаем и восхищаемся прекрасной Мухой.

Давайте поговорим о мухах. Но не тех мелких дрозофилах, которые всех раздражают. И не тех, которые назойливо жужжат целыми днями. А об одной-единственной, которая так нравится всем - о Мухе-цокотухе. Однажды прекрасная Муха решила почитать книжку, да случайно заснула. И сон этот был прекрасен: о денежке, прекрасном празднике, верных друзьях и даже пауке-злодее!

Но удастся ли на самом деле Мухе найти заветную денежку и познакомиться с прекрасным Комариком, который будет готов защитить ее от всех невзгод? Даже если вы читали - или слышали прекрасную сказку Корнея Чуковского, обязательно посмотрите и балетную феерию из жизни насекомых. Возможно, герои знакомой сказки предстанут перед вами в совершенно новом свете. Кстати, сказка будет интересна и детям, и их родителям, а яркие костюмы и декорации привлекут внимание даже самых юных зрителей!

Посмотреть сказку о Мухе-цокотухе можно здесь >>

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Что же такое сграфитто? Ответ прост: это техника, в которой выполнены панно. ФОТО: кадр видео Новокузнецкого художественного музея

Где находится сграфитто?

Ищем уникальные дома в Новокузнецке и любуемся ими.

В 80-е годы в Новокузнецке появились необычные дома. Их торцевые фасады были не привычного грязно-серого цвета, а с яркими панно. Если присмотреться ближе, можно увидеть, что изображения на панно объемные, выполнены в разных тонах и цветах.

Таких зданий в Новокузнецке лишь четыре. Каждое панно - уникально. На одном из них, расположенном на фасаде жилого дома, - сюжет времен Кузнецкстроя и Великой Отечественной войны. На другом - в плотный ковер сплетаются декоративные элементы и человеческие фигуры. Здесь изображены мужчина и женщина, люди науки, отправляющие в космос ракеты. Еще на одном здании - тематическое панно, посвященное шахтерскому труду. И находится оно на здании «Южкузбассугля».

Четвертое панно - самое лиричное и поэтичное, совершенно не имеющее отношения к индустриальной сфере. Здесь - художники, поэты, музыканты… Почему именно эти сюжеты были выбраны? Об этом рассказывает научный сотрудник Новокузнецкого художественного музея Александр Клещевский.

Вы наверняка спросите, так что же такое сграфитто? Ответ прост: это техника, в которой выполнены панно. Кто создавал панно в технике сграфитто, чем опасны были камушки и сколько слоев штукатурки требовалось, чтобы воплотить замысел? Смотрите лекцию от музея!

Посмотреть на уникальные дома Новокузнецка можно здесь >>

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Новокузнецкий театр кукол «Сказ» приглашает на фестиваль «Кукла в детских руках». ФОТО: Кадр видео Новокузнецкого театра кукол «Сказ»

Спешим на красную дорожку театра кукол «Сказ»!

Кто победил в финале XI Международного фестиваля «Кукла в детских руках»?

Ежегодно в Новокузнецке на площадке театра кукол «Сказ» проходит необычный фестиваль. Главные его действующие лица - юные актеры. Одни еще в садик ходят, а другие - скоро школу будут заканчивать. И каждый уже успел ощутить особый запах кулис, театрального грима, знает, что такое читка, репетиция, хорошо знаком с мандражом перед сценой. И тем не менее такой искренности, с которой юные кукловоды выходят на сцену, позавидовал бы любой взрослый.

В этом году фестиваль проходил в непривычном - онлайн - формате. Однако организаторы постарались сделать все, чтобы он состоялся на высоком уровне.

Предлагаем вам отправиться на финальное шоу фестиваля. Оно будет несколько отличаться от остальных, но - обещаем! - будет интересным. А вы узнаете кое-что необычное о куклах-актерах, какими они бывают и как ими управляют. И, конечно же, узнаете, кто победил в этом году.

Посмотреть фестиваль онлайн можно здесь >>