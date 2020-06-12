2020-06-12T15:45:03+03:00
Общество

Флешмобы и флаги: Как в Кемерове празднуют День России и День города

В областном центре прошел флешмоб
Екатерина РОМАНОВА
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Флешмобы и флаги: Как в Кемерове празднуют День России и День городаФлешмобы и флаги: Как в Кемерове празднуют День России и День городаФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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12 июня в Кемерове отмечают сразу два праздника – День России и День города. В этот день в областном центре проходят многочисленные мероприятия. С соблюдением всех мер против коронавируса, разумеется.

Флешмобы и флаги: Как в Кемерове празднуют День России и День города.12 июня 2020

В течение дня по городу ездили специальные автобусы с артистами, которые, делая остановки в том или ином месте, устраивали небольшие концерты. Кроме того, в полдень состоялся флешмоб, во время которого жители областного центра – да и всего Кузбасса тоже – исполнили гимн России, причем не выходя из дома. Также на крышах сразу четырех домов состоялись концерты местных популярных групп.

На одной из уличных выставок. Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

На одной из уличных выставок.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Работали на кемеровских улицах многочисленные выставки работ местных художников и мастеров.

Кемеровчане на выставке Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Кемеровчане на выставкеФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

А в 18.00 на площади возле Драматического театра состоялся маштабный флешмоб «Моя Россия». Сначала площадь была пуста, но потом раздалась музыка, и неожиданно возле фонтана появились несколько десятков девушек. Они танцевали и пели, а потом на площадь внесли многометровый флаг России.

Многометровый флаг России. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Многометровый флаг России.Фото: Екатерина РОМАНОВА

- Флешмоб начался неожиданно, все было слаженно и красиво, - отметил один из очевидцев мероприятия, Александр Кириленко. – Мне кажется, подобные мероприятия располагают к тому, чтобы гордиться своей страной!

Праздничный Кемерово. Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Праздничный Кемерово.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Напомним, ранее Илья Середюк поздравил кемеровчан с Днем города, а Сергей Цивилев в честь Дня России прочел стихотворение кузбасского поэта.

На улицах Кемерова. Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

На улицах Кемерова.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Как празднуют День России в Кемерове.12.06.2020Полина ПРИЛУЦКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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