Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 13 июня

Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Мы же следим за развитием событий и рассказываем вам о том, как складывается ситуация с COVID-19 на 13 июня.

На утро 13 июня в Кузбассе врачи диагностировали COVID-19 еще у 68 новых пациентов. Все они сейчас находятся в больницах региона и получают необходимую медицинскую помощь. В общей сложности с середины марта опасный вирус обнаружили у 997 кузбассовцев.

Число выздоровевших пациентов с середины марта уже достигло 361 человек. При этом о новых 31 случаях выздоровления стало известно утром 13июня. Одновременно с этим 629 человек по-прежнему находятся в инфекционных стационарах Кузбасса и получают необходимую помощь. А вот число случаев смерти среди пациентов, у которых диагностировали ранее коронавирус, на протяжении месяца остается неизменным - семь человек.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9389 человек.

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