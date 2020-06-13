Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 14 июня
Каждый день меняется ситуация с коронавирусом в Кузбассе появляются как новые заболевшие, так и новые выздоровевшие. Рассказываем, как обстоят дела с ситуацией с коронавирусом в Кузбассе.
На утро 14 июня в Кузбассе у 22 жителей региона диагностировали коронавирус. Таким образом, в инфекционных стационарах медицинскую помощь получают 631 пациент с этим диагнозом. А вот 380 человек уже прошли необходимый курс лечения и выздоровели. Последние 19 случаев выздоровления произошли за минувшие сутки. В общей же сложности с начала пандемии в регионе заболели 1019 человек.
- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9179 человек, - сообщает оперативный штаб.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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