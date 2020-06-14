Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 15 июня:

Мы продолжаем следить за ситуацией с коронавирусом в Кузбассе. Каждый день появляются как новые заболевшие, так и новые выздоровевшие. Рассказываем, какие события произошли за последние сутки в Кузбассе.

На утро 15 июня в Кузбассе у 23 жителей региона диагностировали коронавирус. По данным оперативного штаба, в инфекционных стационарах медицинскую сейчас оказывают помощь 645 пациентам. Необходимый курс лечения прошли уже 390 человек, они выздоровели и отправились домой. За последние сутки выздоровели 10 пациентов.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8814 человек. Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 диагностировали у 1042 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В кемеровском пансионате за день коронавирусом заболели 20 человек

Стало известно, как заразилась половина из новых заболевших кемеровчан. Из 44 человек 20 оказались связаны с пансионатом для инвалидов и пенсионеров. (подробности)

Опубликовано новое распоряжение Сергея Цивилева о снятии ограничений

В четверг, 11 июня, губернатор Кузбасса Сергей Цивилевподписал распоряжение о снятии в Кузбассе ряда, ограничений, которые были введены ранее в связи с коронавирусом.(подробности)

В Кузбассе с 15 июня открываются детские оздоровительные лагеря

Губернатор Сергей Цивилев подписал еще одно распоряжение о снятии отдельных ограничений, введенных ранее в связи с коронавирусом. К радости детей и родителей с 15 июня возобновляют работы детские оздоровительные лагеря.подробности)

Коронавирус в Кузбассе: врачам выплатили более 200 миллионов рублей

В Кузбассе продолжают давать федеральные выплаты за лечение больных коронавирусом. Уже 5146 медработников получили более 200 миллионов рублей. (подробности)