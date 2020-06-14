2020-06-14T16:46:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 15 июня:

Актуальная информация на утро 15 июня
Лия Гараева
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 15 июняКоронавирус в Кузбассе, последние новости на 15 июняФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мы продолжаем следить за ситуацией с коронавирусом в Кузбассе. Каждый день появляются как новые заболевшие, так и новые выздоровевшие. Рассказываем, какие события произошли за последние сутки в Кузбассе.

На утро 15 июня в Кузбассе у 23 жителей региона диагностировали коронавирус. По данным оперативного штаба, в инфекционных стационарах медицинскую сейчас оказывают помощь 645 пациентам. Необходимый курс лечения прошли уже 390 человек, они выздоровели и отправились домой. За последние сутки выздоровели 10 пациентов.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8814 человек. Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 диагностировали у 1042 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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