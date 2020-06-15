2020-06-15T10:56:11+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк проведет тестирование всех сотрудников на наличие коронавирусной инфекции

В связи с завершением режима самоизоляции в городе Москве и снятием ряда ограничительных мер Россельхозбанк приступил к поэтапному возвращению сотрудников головного офиса к работе в офисном формате
Яков КРЫМСКИЙ
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Частичный перевод с удаленного на очный режим работы осуществляется по специально разработанному алгоритму, который включает необходимые мероприятия, обеспечивающие безопасность клиентов и сотрудников РСХБ.

С целью защиты здоровья клиентов и сотрудников Банк проводит тестирование на наличие коронавирусной инфекции всех работников головного офиса, расположенного в Москве. Анализы работники сдают в самом здании Банка в специально оборудованном пункте. Помещение, в котором проходит тестирование сотрудников, оснащено необходимым оборудованием и средствами защиты. Тестирование персонала в других регионах присутствия осуществляется в обязательном порядке в соответствии с уровнем эпидемиологической угрозы.

Все мероприятия по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Россельхозбанке координирует специальный оперативный штаб, который контролирует соблюдение необходимых профилактических мер и санитарных требований в сети обслуживания, осуществляет регулярный мониторинг состояния здоровья сотрудников, следит за качеством технического сопровождения дистанционного формата работы, а также синхронизирует ограничительные меры в различных регионах с режимом работы Банка.

Россельхозбанк продолжает обеспечивать бесперебойный доступ к основным продуктам и услугам во всех регионах присутствия. Офисы РСХБ работают по всей стране в четком соответствии с требуемыми санитарно-эпидемиологическими нормами, что позволяет клиентам лично обращаться в Банк для решения жизненно важных вопросов. В настоящий момент для клиентов РСХБ открыто 1306 офисов, что составляет 97% сети Банка.

При этом в интересах защиты здоровья клиентов Банк по-прежнему рекомендует клиентам использовать дистанционные каналы обслуживания. Удаленно из дома, в том числе с помощью мобильного приложения, клиенты РСХБ могут осуществлять денежные переводы, оплачивать услуги, открывать и пополнять вклады, погашать кредиты, обменивать валюту и совершать другие необходимые операции.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

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