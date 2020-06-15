2020-06-15T10:56:38+03:00
Общество

Жара и грозы ждут кузбассовцев на неделе

Прогноз погоды дали синоптики Кемеровского гидрометцентра
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Жара и грозы ждут кузбассовцев на неделеЖара и грозы ждут кузбассовцев на неделеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на неделю в Кузбассе. Жителей области ждут жара и грозы.

Во вторник, 16 июня, по области ожидается +16…+21 градус. Будет дуть северный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров. День пройдет преимущественно без осадков.

В среду ночью прогнозируется +3…+8 градусов, днем потеплеет до +23…+28 градусов. Скорость северо-восточного ветра составит 3-8 метров в секунду, ожидаются порывы до 14 метров. В этот день, как и накануне, осадков не предвидится.

Ночью в четверг по региону будет +8…+13 градусов, днем воздух прогреется до +22…+27 градусов. Юго-западный ветер днем наберет скорость 5-10 метров в секунду, временами возможны порывы до 16 метров. В этот день в Кузбассе местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

В пятницу ночью столбики термометра покажут +12…+17 градусов, днем +20…+25. В этот день порывы юго-западного ветра могут достигать 16 метров ночью и 15-20 метров днем. Ночью местами, а днем в большинстве районо области пройдут дожди различной интенсивности, также местами ожидаются грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Кузбассе угольная компания скрыла более 89 миллионов рублей налогов
Кузбассовец столкнул чужой автомобиль с дороги и задавил водителя
17-летний подросток устроил ДТП со смертельным исходом в Кузбассе
Россельхозбанк отмечает 20-летие
18 июня в Кемерове откроется «Лето»
Россельхозбанк проведет тестирование всех сотрудников на наличие коронавирусной инфекции
Самолеты из Кузбасса вновь летают в курортные города
Картографический сервис 2ГИС становится частью экосистемы Сбербанка
График автобуса и схема движения маршрутки изменятся в Кемерове
Россельхозбанк научит запускать и вести рентабельный и устойчивый фермерский бизнес
Директора кузбасской компании дисквалифицировали за долг по зарплате
В каком кузбасском городе больше всего новых заболевших коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 15 июня: 20 человек
В Кемерово прибыл танк для участия в параде в честь Дня Победы
В Кемерове стартовал новый этап отключения горячей воды
Кузбассовец украл детский велосипед
Кузбасские девушки осваивают новые тракторы
Нашлись родственники пациентки больницы Кемерова
Частный дом загорелся в селе Кузбасса
В Кузбассе в понедельник возможны град и туманы
Пропавшего без вести кузбассовца нашли волонтеры