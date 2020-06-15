Жара и грозы ждут кузбассовцев на неделе

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на неделю в Кузбассе. Жителей области ждут жара и грозы.

Во вторник, 16 июня, по области ожидается +16…+21 градус. Будет дуть северный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров. День пройдет преимущественно без осадков.

В среду ночью прогнозируется +3…+8 градусов, днем потеплеет до +23…+28 градусов. Скорость северо-восточного ветра составит 3-8 метров в секунду, ожидаются порывы до 14 метров. В этот день, как и накануне, осадков не предвидится.

Ночью в четверг по региону будет +8…+13 градусов, днем воздух прогреется до +22…+27 градусов. Юго-западный ветер днем наберет скорость 5-10 метров в секунду, временами возможны порывы до 16 метров. В этот день в Кузбассе местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

В пятницу ночью столбики термометра покажут +12…+17 градусов, днем +20…+25. В этот день порывы юго-западного ветра могут достигать 16 метров ночью и 15-20 метров днем. Ночью местами, а днем в большинстве районо области пройдут дожди различной интенсивности, также местами ожидаются грозы.