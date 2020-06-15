2020-06-15T10:56:16+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк отмечает 20-летие

В юбилейный год РСХБ проведет ряд активностей, объединяющих розничных клиентов Банка и аграриев
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

13 июня Россельхозбанк отметил 20-летний юбилей. Имея более 1300 офисов по всей стране, РСХБ входит в первую тройку отечественных банков по охвату филиальной сети. Банку доверяют более 7 миллионов клиентов. Результаты работы Банка неразрывно связаны с агропромышленным комплексом, прошедшим за два десятилетия настоящую эволюцию. В юбилейный год РСХБ проведет ряд активностей, объединяющих розничных клиентов Банка и аграриев. Итоги 20-летней работы РСХБ подвели Министр сельского хозяйства Российской Федерации, Председатель Наблюдательного Совета АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев и Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.

В 2000 году глава государства распорядился создать банк, на базе которого сформировалась национальная кредитно-финансовая система обслуживания агропромышленного комплекса России.

За 20 лет сельское хозяйство прошло большой путь качественного развития и в настоящее время выступает драйвером экономики страны. Отечественные аграрии обеспечивают продовольственную безопасность России и продолжают наращивать ее экспортный потенциал.

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев отметил, что Россельхозбанк прошёл с отраслью весь этот этап и внёс важный вклад в достижение итоговых результатов, оказывая существенную финансовую поддержку малому, среднему и крупному агробизнесу, а также сельскому населению.

«Сегодня Банк входит в число самых крупных и устойчивых финансовых учреждений страны. При этом он продолжает эволюционировать вместе с агропромышленным комплексом, уделяя все больше внимания цифровым технологиям, развитию фермерского движения и раскрытию потенциала сельских территорий. Отвечая современным требованиям времени, Россельхозбанк обновляет стратегию своего развития, ставя перед собой амбициозные цели по расширению перечня сервисов, выходящих за рамки финансовых услуг», – прокомментировал Дмитрий Патрушев.

«Наш Банк создавался в самом начале 2000-х годов – непростое для страны время. Тогда государство поставило перед Россельхозбанком задачу сформировать эффективную национальную систему кредитования АПК. И я с уверенностью могу сказать, что Банк добился значительных результатов. Во многом благодаря Банку надежно обеспечивается продовольственная безопасность России. Сельское хозяйство стало не просто рентабельным – теперь это флагман российской экономики. Наши аграрии заняли достойные позиции как внутри страны, так и на международных рынках. Мы хорошо понимаем: будущее АПК и всей российской экономики напрямую зависит от внедрения новых технологий. Поэтому делаем ставку на цифровизацию розничного и корпоративного бизнеса, внутренних процессов, переводим услуги в «цифру». Символично, что День рождения Банка отмечается сразу после Дня России. Мы неразрывно связаны со своей страной, ее уникальной историей и культурой. Успех России, счастье и благополучие наших граждан – цель усилий большой команды Россельхозбанка», – сказал Председатель Правления РСХБ Борис Листов.

Дмитрий Патрушев выразил уверенность в достижении Банком поставленных целей и пожелал РСХБ успеха в работе на благо страны.

Делая акцент на широком внедрении современных IT-решений в новой стратегии развития, летом Россельхозбанк запустит цифровую экосистему для фермеров. Она объединит целый ряд сервисов на единой платформе. Сервис позволит без дополнительных затрат автоматизировать решение первостепенных задач и, не отвлекаясь от основной деятельности, пользоваться всеми технологическими преимуществами для роста бизнеса. Например, фермеры смогут нанимать рабочих, диагностировать здоровье растений, проводить спутниковый мониторинг полей, а еще заниматься агротуризмом, находя клиентов.

Для укрепления взаимовыгодного сотрудничества розничных клиентов и аграриев в преддверии юбилея РСХБ запустил специальный проект «Сей добро» и расширяет свою программу лояльности «Урожай» за счет возможности покупать фермерскую продукцию за баллы, начисленные по карточным транзакциям. Проект объединяет город и село, предоставляя розничным клиентам Банка возможность получать свежие продукты, а российские фермеры, в свою очередь, получают дополнительный канал сбыта в условиях ограниченного спроса. Держатели карт РСХБ смогут, подключив программу лояльности, с помощью любой из систем дистанционного банковского обслуживания (интернет или мобильный банк) перейти на бонусную витрину и обменять накопленные баллы на продуктовый сертификат различного номинала.

Также в 2020 году откроется школа фермеров РСХБ – собственная программа теоретического и практического обучения, которая позволит не только строить эффективный фермерский бизнес «с нуля», но и повысить квалификацию уже начавшим свое дело предпринимателям. Благодаря этой программе в регионах будут создаваться новые КФХ, которые могут стать основным элементом товаропроизводящей цепочки в качестве поставщиков для крупных предприятий. В регионах будут созданы рабочие места, новые бренды качественной фермерской продукции.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Россельхозбанк проведет тестирование всех сотрудников на наличие коронавирусной инфекции
В связи с завершением режима самоизоляции в городе Москве и снятием ряда ограничительных мер Россельхозбанк приступил к поэтапному возвращению сотрудников головного офиса к работе в офисном формате
Сотрудники СУЭК поддерживают акцию «Вахта Победы - Кузбасс»
В общеобразовательной школе №14 города Киселевска Кемеровской области – Кузбасса торжественно открыта мемориальная доска в честь увековечивания памяти ветерана Великой Отечественной войны, отличника народного просвещения СССР Василия Арсентьевича Букина
РСХБ будет реализовывать залоговое имущество и непрофильные активы вместе с ПАО «Сбербанк» и АО «РАД»
АО «Россельхозбанк» заключил соглашения с ПАО «Сбербанк» и АО «Российский аукционный дом» с целью эффективного сотрудничества при реализации залогового имущества и непрофильных активов
СУЭК поддерживает проекты по созданию комфортной городской среды в малых городах
Город Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области - Кузбасса вошел с проектом «Парк Здоровья» в федеральный этап Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
РСХБ и Московский физико-технический институт создают совместную лабораторию по развитию искусственного интеллекта
Россельхозбанк и крупнейший технологический ВУЗ страны, МФТИ, заключили соглашение о создании совместной лаборатории, занимающейся исследованиями в области анализа и обработки больших данных
Коллектив СУЭК помог застраховать работников скорой помощи Кузбасса
Правительство Кемеровской области-Кузбасса совместно с Сибирской угольной энергетической компанией обеспечивает дополнительной страховкой медицинских работников и водителей автомобилей скорой помощи
Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 1 квартал 2020 года по МСФО
АО «Россельхозбанк» опубликовало промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 1 квартал 2020 года
Потенциал потребительского кредитования сельского населения на цели благоустройства жилья в России составляет почти 1,2 триллиона рублей
Наряду с сельской ипотекой Россельхозбанк отмечает значимость льготного потребительского кредитования в рамках комплексной программы развития сельских территорий
Новости 24
В Кузбассе угольная компания скрыла более 89 миллионов рублей налогов
Кузбассовец столкнул чужой автомобиль с дороги и задавил водителя
17-летний подросток устроил ДТП со смертельным исходом в Кузбассе
Россельхозбанк отмечает 20-летие
18 июня в Кемерове откроется «Лето»
Россельхозбанк проведет тестирование всех сотрудников на наличие коронавирусной инфекции
Самолеты из Кузбасса вновь летают в курортные города
Картографический сервис 2ГИС становится частью экосистемы Сбербанка
График автобуса и схема движения маршрутки изменятся в Кемерове
Россельхозбанк научит запускать и вести рентабельный и устойчивый фермерский бизнес
Директора кузбасской компании дисквалифицировали за долг по зарплате
В каком кузбасском городе больше всего новых заболевших коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 15 июня: 20 человек
В Кемерово прибыл танк для участия в параде в честь Дня Победы
В Кемерове стартовал новый этап отключения горячей воды
Кузбассовец украл детский велосипед
Кузбасские девушки осваивают новые тракторы
Нашлись родственники пациентки больницы Кемерова
Частный дом загорелся в селе Кузбасса
В Кузбассе в понедельник возможны град и туманы
Пропавшего без вести кузбассовца нашли волонтеры