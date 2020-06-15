Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 16 июня

Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом, а мы следим за ней и сообщаем самые актуальные новости.

На утро 15 июня в регионе COVID-19 диагностирован еще у 20 жителей Кузбасса. Таким образом, число заболевших с середины марта 2020 года достигло 1062 человек.

По данным оперативного штаба, сейчас в регионе в инфекционных стационарах находятся 657 человек. Все они получают необходимую медицинскую помощь.

Но есть и хорошие новости: у 8 пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19, тесты показывают отрицательный результат. Все они выздоровели и уже выписаны из больниц региона. Всего же с начала пандемии COVID-19 в Кузбассе вылечились от вируса 398 человек. Число случаев смерти пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, остается прежним - семь человек.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8958 человек, - сообщает оперативный межведомственный штаб.

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