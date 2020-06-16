Погиб из-за селфи: 13-летний кузбассовец упал с опоры высоковольтной ЛЭП

Компания подростков из Таштагола отправилась на прогулку вечером 15 июня. Прогулка завершилась трагедией: один из ребят упал с опоры ЛЭП и погиб.

Несколько юных жителей Таштагола вечером в понедельник собрались прогуляться и пообщаться. В какой-то момент один из них, 13-летний мальчик, захотел сфотографироваться на фоне высоковольтной линии электропередачи. В погоне за красивым кадром школьник забрался на опору. Удалось ли ему сделать красивый кадр, неизвестно. Однако точно известно, что, когда ребенок стал спускаться вниз, он задел высоковольтный провод. Мальчик получил электротравму и упал с высоты.

Друзья подростка тут же сообщили о том, что случилось, его матери. Та вызвала скорую помощь, и врачи доставили еще живого ребенка в реанимацию. Увы, помочь ему не удалось: подросток скончался в больнице от полученных травм.

- Предварительно установлено, что ребенок воспитывался в многодетной семье, на профилактических учетах не состоял. В рамках проверки будут проанализированы причины и условия, способствовавшие трагической гибели несовершеннолетнего, - прокомментировали случившееся в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причину смерти подростка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление Следственного комитета России по Кемеровской области - Кузбассу в период летних каникул призывает родителей провести с детьми профилактические беседы на тему безопасного отдыха. Большую часть времени ребятишки будут предоставлены сами себе, и от нас, взрослых, зависит их жизнь и здоровье в этот период. Проговорите с ребенком опасные ситуации, в которые он может попасть. Берегите детей, их жизнь и здоровье бесценны!

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