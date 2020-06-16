2020-06-16T12:43:30+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам

Снижение произошло по программам на покупку строящегося и готового жилья
Яков КРЫМСКИЙ
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Возможна подача заявки на ипотечный кредит по двум документам. Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»Возможна подача заявки на ипотечный кредит по двум документам. Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
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Банк УРАЛСИБ снизил ставки по основным программам ипотечного кредитования. Снижение произошло по программам на покупку строящегося и готового жилья, в том числе по программе ипотечного кредитования с господдержкой, при сумме кредита до 5 миллонов рублей.

Минимальная ставка по программам на покупку строящегося и готового жилья при сумме кредита до 5 миллионов рублей теперь составляет 9,49 процента годовых. Для кредитов на покупку строящегося и готового жилья на сумму 5 млн рублей и выше - минимальная ставка составляет 8,99 процента годовых, а для кредитов по программе ипотечного кредитования с господдержкой (программа «Ипотека 6,5 процента») на сумму 5 миллионов рублей и выше – 5,99 процента.

Возможна подача заявки на ипотечный кредит по двум документам: для этого достаточно паспорта и второго документа на выбор (ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение или заграничный паспорт).

Дополнительные расходы: страхование жизни и трудоспособности заемщиков, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы устанавливаются страховой/оценочной компанией), нотариальное заверение документов (при необходимости). Требования к заемщикам: гражданство РФ, возраст от 18 до 70 лет, наличие постоянной или временной регистрации на территории РФ, стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Лицензия банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

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