2020-06-16T19:13:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 17 июня

Публикуем актуальную информацию о коронавирусе в Кузбассе на 17 июня
Мария КОЛОСОВА
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 17 июняКоронавирус в Кузбассе, последние новости на 17 июняФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мы продолжаем следить за ситуацией с коронавирусом в Кузбассе. Каждый день появляются как новые заболевшие, так и новые выздоровевшие. Рассказываем, какие события произошли за последние сутки в Кузбассе.

По данным оперативного штаба, на утро 17 июня в Кузбассе у 20 жителей региона диагностировали коронавирусную инфекцию.

В инфекционных стационарах медицинскую получает 651 пациент. Необходимый курс лечения прошел уже 421 человек, они выздоровели и отправились домой. За последние сутки выздоровело 23 пациента.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8708 человек. Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 диагностировали у 1079 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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