Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 18 июня: 58 заболевших, 18 выздоровевших
Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. так, за минувшие сутки в Кузбассе врачи выявили 58 новых случаев заболевания.
По данным оперативного штаба, на утро 18 июня в Кузбассе диагностировали коронавирус у 58 пациентов. Все они изолированы в инфекционных стационарах региона и получают необходимую медицинскую помощь. В общей же сложности в больницах региона находятся 708 пациентом в подтвержденным COVID-19.
Одновременно с этим еще 18 кузбассовцев вылечились от коронавируса и за минувшие выписаны домой. Всего же с середины марта 2020 года выздоровели 442 человека, у которых ранее диагностировали COVID-19
- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9165 человек, - сообщает оперативный штаб.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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