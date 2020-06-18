2020-06-18T13:29:46+03:00
Общество

Западный ветер принесет в выходные ненастье в Кузбасс

В регионе ожидаются дожди, град и ветер
Екатерина РОМАНОВА
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Западный ветер принесет на выходных ненастье в КузбассЗападный ветер принесет на выходных ненастье в КузбассФото: Алексей БУЛАТОВ
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Чуть больше недели постояло тепло в Кузбассе, и вновь в регион возвращается ненастье. В конце недели синоптики прогнозируют дожди, грозы, порывистый ветер и даже град.

В ночь на пятницу, 19 июня, столбики термометров на территории Кузбасса опустятся до +9… +14 градусов. Пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, а при порывах - до 18. Днем ветер усилится и принесет с собой сильные дожди и град. Температура воздуха в регионе составит +14… +19. А вот на юге будет теплее - до +25.

Ночь на субботу, 20 июня, будет холоднее предыдущей. Синоптики прогнозируют от четырех до девяти градусов тепла. Ветер сменит направление на западное и немного стихнет - его порывы будут достигать 15 метров в секунду. Ночью пройдут небольшие и умеренные дожди, по юго-востоку - сильные. Возможны грозы. Днем дневная температура не превысит 12-17 градусов тепла, и лишь местами возможно до +22.

Воскресенье, 21 июня, отметится не только холодной ночью - лишь до +2… +7 градусов - и небольшими дождями, но и частным солнечным затмением. Увы, облачность может помешать любоваться тем, как солнечный диск частично скрывается за тенью от Луны. Кстати, днем ожидается +16… +21 градус, западный и юго-западный ветер с порывами до 13 метров в секунду. Синоптики отмечают, что в этот день будет преимущественно без осадков, однако вероятность того, что небо будет затянуто тучами, остается.

В ночь на понедельник будет теплее, чем в предыдущие ночи: +8… +13 градусов. Ветер по-прежнему будет порывистым, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем воздух прогреется до +20… +25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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