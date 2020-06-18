ЕГЭ в Кузбассе-2020: когда, где и как будут проходить экзамены

Определены сроки и условия для проведения единого государственного экзамена в Кузбассе. Помимо основных сроков сдачи, предусмотрены дополнительные.

Так, в соответствии с приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора, основной период ЕГЭ в 2020 году начнется с пробного экзамена 29 и 30 июня, в ходе которого будут протестированы все экзаменационные процедуры.

Основной период

Основные экзамены будут проводиться в следующие дни:

3 июля - ЕГЭ по географии, литературе, информатике;

6, 7 июля - ЕГЭ по русскому языку;

10 июля - ЕГЭ по профильной математике;

13 июля - ЕГЭ по истории и физике;

16 июля - ЕГЭ по обществознанию и химии;

20 июля - ЕГЭ по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам;

22 и 23 июля - устная часть ЕГЭ по иностранным языкам;

24 июля - резервный день по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков;

25 июля - резервный день по всем учебным предметам.

Перенести дату сдачи ЕГЭ в основной период смогут те участники, которые по уважительной причине (подтвержденной документально) не смогли присутствовать на нем. В эти же дни сдают ЕГЭ те, у кого совпали даты двух экзаменов, или те, чьи апелляции о нарушении порядка проведения ЕГЭ были удовлетворены конфликтной комиссией.

Дополнительный период

Если участники экзаменов по каким-либо уважительным причинам не могут сдать их в июле, они смогут сделать это в августе, во время специального дополнительного периода проведения ЕГЭ. Для этого необходимо будет предоставить документальное подтверждение невозможности присутствовать на экзамене.

3 августа - ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам;

5 августа - ЕГЭ по русскому языку;

7 августа - ЕГЭ по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам;

8 августа - резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

Примечательно, что учащиеся 10-х классов не смогут стать участниками ЕГЭ в 2020 году. А сами результаты ЕГЭ будут определяться только в целях использования их при приеме на обучение в вузы.

Другим совместным приказом Минпросвещения и Рособрнадзора, зарегистрированным Минюстом, утверждены особенности проведения ЕГЭ в 2020 году.

ЕГЭ в Кузбассе: когда, где и как будут проходить экзаменыФото: Алексей БУЛАТОВ

Меняем даты

Согласно приказу Минпросвещения и Рособрнадзора, выпускники могут изменить перечень выбранных для сдачи предметов и сроки участия в ЕГЭ на иные, чем указано в их заявлениях. Для этого нужно не позднее, чем за неделю до даты соответствующего экзамена, подать заявление в Государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) своего региона.

Экзамены будут проводиться с учетом всех санитарно-эпидемиологических рекомендаций. Если же их невозможно будет соблюсти из-за большого количества экзаменуемых, то Государственная экзаменационная комиссия будет вправе определить для части или всех выпускников другие даты в один из резервных дней основного периода.

Кто будет присутствовать на экзамене?

«Приказом установлено, что при проведении ЕГЭ в состав организаторов и ассистентов не могут входить специалисты по данному учебному предмету. Допускается привлекать в качестве руководителей пунктов проведения экзаменов (ППЭ), технических специалистов и ассистентов учителей обучающихся, сдающих экзамен в данном ППЭ», - сообщает пресс-служба министерства образования и науки Кузбасса.