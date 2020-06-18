2020-06-18T17:35:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 19 июня

Продолжаем следить за развитием ситуации с коронавирусом в Кузбассе
Мария КОЛОСОВА
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 19 июняКоронавирус в Кузбассе, последние новости на 19 июняФото: Артем КИЛЬКИН
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Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Мы продолжаем рассказывать последние новости о том, что волнуем всех жителей.

По данным оперативного штаба, на утро 19 июня в Кузбассе диагностировали коронавирус у 58 пациентов. Все они изолированы в инфекционных стационарах региона и получают необходимую медицинскую помощь. В общей же сложности в больницах находятся 708 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Одновременно с этим еще 18 кузбассовцев вылечились от коронавируса и за минувшие сутки выписаны домой. Всего же с середины марта 2020 года выздоровели 442 человека, у которых ранее диагностировали COVID-19.

Число умерших по-прежнему неизменно – семь человек.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9165 человек, - сообщает оперативный штаб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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