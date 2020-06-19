Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

Федоровский дворик ждет

Идем в читальный зал на свежем воздухе.

Кемеровская областная библиотека приглашает жителей города посетить летний читальный зал.

15 июня в рамках всекузбасского проекта «Лето с доставкой на дом» в сквере около библиотеки открылось летнее локальное арт-пространство для детей и молодежи - Федоровский дворик. За два предыдущих лета оно зарекомендовало себя как место, любимое кемеровчанами. Здесь работает летний читальный зал, где есть свежая пресса и настольные игры, проводятся виртуальные выставки, викторины, игры и экскурсии, акция «Музыка из окна», посвященная Году памяти и славы, и акция «Поэзия из окна», посвященная 100-летию библиотеки, действует книжный развал «Дарите книгу с любовью».

Федоровский дворик свой очередной летний сезон культурно-просветительских программ проводит по следующему графику: со вторника по четверг, с 13.00 до 16.00 - летний читальный зал; в июне каждый четверг, с 16.00 до 19.00, вниманию посетителей будут представлены различные мероприятия: мастер-классы, литературные, танцевальные, музыкальные программы, презентации книг, встречи с интересными людьми, поэтические вечера.

Уличное арт-пространство библиотеки организовано в соответствии с требованиями Роспотребнадзора по безопасному посещению парков. Библиотечные волонтеры обеспечат посетителей информационной поддержкой по правилам безопасного нахождения на мероприятиях в условиях профилактики коронавирусной инфекции. Мероприятия будут проходить при благоприятных погодных условиях.

Кемеровская областная библиотека

ул. Дзержинского, 19, т.: (384-2) 44-18-67, 44-18-55

Вторник - четверг, с 13.00 до 16.00 (летний читальный зал)

Каждый четверг, с 16.00 до 19.00 (мероприятия библиотеки)

Вход свободный

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На выставке представлено более 200 подлинных предметов и архивных документов, воссоздающих атмосферу эпохи.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Сибирский излом

Отправляемся на выставку в музей.

После долгого перерыва наконец-то возобновил свою работу Кемеровский краеведческий музей, и его сотрудники ждут горожан в гости.

Сегодня в отделе военной истории представлен выставочный проект «Сибирский излом: к 100-летию Великого Сибирского Ледяного похода». Его основная идея - привлечь внимание к одной из важнейших и трагичных страниц истории нашего края - событиям Гражданской войны, периода глубокого кризиса политической власти в России и конфликта между различными группами населения.

С 21 по 28 декабря 1919 года на территории Кузбасса произошли боевые действия между 5-й Красной армией и отступающими белыми армиями Верховного правителя адмирала Колчака. Трехмесячное отступление трех белых армий Восточного фронта от Омска до района Читы вошло в историю под названием - Великий Сибирский Ледяной поход. В основе художественного оформления выставки - демонстрация жизни двух конфликтующих сторон, тех, кто поддерживал правительство «Белой Сибири» и тех, кто участвовал в партизанском движении.

На выставке представлено более 200 подлинных предметов и архивных документов, воссоздающих атмосферу эпохи. В музее впервые экспонируются документы из Российского государственного военного архива: директивы командира 5-й армии 1919 года, приказ начальника 35-й дивизии от 18 декабря 1919 года и составленные в результате научно-исследовательской работы карты-схемы действий партизанских отрядов, наступления 5-й Красной армии и освобождение территории Кузбасса.

Посетители на выставке узнают о роли Гражданской войны в масштабах России и Кузбасса, о жизни людей в мятежную эпоху войн и революций.

Краеведческий музей (отдел военной истории)

Притомская набережная, 1а, т.: (384-2) 36-86-09

Вторник - воскресенье, с 10.00 до 12.00, с 13.00 до 15.00, с 16.00 до 18.00

Цена билетов: от 100 до 200 рублей

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«Кузбасскино» приглашается кемеровчан посмотреть фильм «Хороший доктор». Фото: кадр из фильма

Хороший доктор

Смотрим кино.

«Кузбасскино» приглашается кемеровчан посмотреть фильм «Хороший доктор».

Доктор Мартин стоит на пороге блестящей карьеры врача. Будущее рисуется ему светлым, коллеги уважают, пациенты любят… Но будничная реальность прокалывает воздушный шарик мечты. Оказывается, врачам тоже хамят, а авторитет надо заслужить…

Единственной, кто относится к нему по-доброму, оказывается молодая Дайана, попавшая в больницу с заболеванием почек. Между врачом и пациентом устанавливаются доверительные отношения. Девушка быстро идет на поправку. Какой демон вселяется в Мартина, когда он видит пустую постель выписавшейся пациентки, неизвестно. Но доктор прилагает огромные усилия, чтобы вернуть Дайану в больничную палату. Он рискует гораздо большим, чем карьера и свобода, - ставит под угрозу жизнь девушки, совершенно забывая о главной заповеди врача - «Не навреди».

«Кузбасскино»

пр. Советский, 4, т.: (384-2) 36-44-10

20-22 июня, начало в 22.00

Цена билетов: 350 рублей (места необходимо бронировать заранее)

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В рамках фестиваля музыканты-органисты из разных уголков земли знакомят кузбассовцев с органами своих концертных залов и соборов.Фото: Иван ВИСЛОВ

Века и пространства

Наслаждаемся звуками музыки.

Кемеровская филармония приглашает зрителей на Международный органный фестиваль «Века и пространства».

В рамках фестиваля музыканты-органисты из разных уголков земли знакомят кузбассовцев с органами своих концертных залов и соборов, представят разнообразные концертные программы, охватывающие репертуар от эпохи барокко до наших дней.

Открывают фестиваль музыковед Ирина Шелухина и лауреат международного конкурса, органистка Государственной филармонии Кузбасса Елена Шевченко. Концертная программа представлена такими произведениями, как первая часть флейтового концерта для органа Иоганна Ринка, «Токката» Теодора Дюбуа, Хоральная прелюдия «Отец наш небесный» Георга Бема, несколько композиций Ханса-Андре Штамма.

Посетить фестиваль онлайн можно здесь >>

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Музей-заповедник «Томская писаница» приглашает на областной национальный татаро-башкирский праздник «Сабантуй». Фото: «Томская писаница»

Вот такой Сабантуй!

Участвуем в татаро-башкирском празднике.

В эти выходные в музее-заповеднике «Томская писаница» пройдет областной национальный татаро-башкирский праздник «Сабантуй». Но поскольку массовые мероприятия все еще под запретом, проведут его в формате онлайн.

Участников праздника ждет концертное поздравление «С Сабантуем!», где будут представлены видеопоздравления и творческие выступления от центров татарской, башкирской культуры, общественных организаций, отдельных исполнителей. Не менее интересным обещает быть семейный конкурс «Национальные традиции в моей семье». Его участники представят на суд жюри и зрителей видео с кратким рассказом о членах семьи, семейных увлечениях, традициях, а также продемонстрируют на выбор народные традиции (песни, танцы, обряды, национальные блюда), которые живут в семье и передаются из поколения в поколение.

Все видеопоздравления и конкурсную программу можно увидеть на сайте музея-заповедника «Томская писаница» в течение 20 июня.

Отправляемся на "Сабантуй" - сюда >>