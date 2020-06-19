Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Поэзия фарфора

Любуемся чайными парами, статуэтками - и не только!

Фарфор всегда ассоциируется с чем-то тонким, изящным, хрупким и изысканным. Сегодня почти в каждом доме есть фарфоровые статуэтки и посуда, а ведь когда-то весь фарфор шел на обеспечение нужд императорского двора. И лишь со временем более простые люди стали пользоваться им. Давайте же вместе посмотрим, какой фарфор был в ходу у жителей Кузнецка?

До второй половины XVIII века фарфор был доступен лишь членам императорской семьи и приближенным: его привозили из-за рубежа. Однако со временем стали открываться фарфоровые производства и в России. И вот уже изысканная посуда и декоративные фигурки красуются в домах именитых людей, а посуда попроще – и у людей попроще.

Добрался фарфор и до Кузнецка. За последние 200 лет вкусы жителей Кузнецка - и старого, и нового - изменились. Одни чайные и кофейные пары были на каждый день, другие доставали только по праздникам. В шкафах и на полках хранили декоративные фигурки… Но есть среди более чем 130 фарфоровых изделий, собранных в коллекции музея-заповедника «Кузнецкая крепость», и весьма необычные предметы. Например, разделочные или сырные доски, пивная кружка с секретным дном, статуэтки, привезенные из Европы…

Приглашаем вас на выставку «Поэзия фарфора». Главное - не забудьте надеть маску!

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

Время работы: понедельник - пятница, с 9.30 до 17.30, суббота, воскресенье - с 10.00 до 17.00

Цена комплексного билета на посещение экспозиции музея: от 100 до 250 рублей

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Работы мастеров и мастериц, продолжающих старые и древние традиции, вызывают любование и восхищение, дают возможность окунуться в атмосферу крестьянской жизни. ФОТО: Новокузнецкий художественный музей

Поэзия русской деревни

Ловим ускользающую красоту.

Какая она, русская деревня? Для одних это избушки с завалинками и аккуратненькми огородами, для других - особенно чистый и свежий запах лугов и полей. Для третьих - тяжелый ежедневный труд, который окупается радостью от его результатов. Для четвертых деревня - это теплые ласковые руки бабушки и строгий взгляд дедушки. А для пятых образ деревни - это красны девицы, с вышивкой или веретенами в руках поющие песни.

Образ русской деревни многогранен и для каждого свой. Но отчего-то он с особенной щемящей тоской и радостью отзывается в сердце. А сколько талантливых людей подарила миру русская деревня! И особенно яркие деревенские образы создавали художники, мастера народного прикладного творчества. Именно их работы легли в основу выставки «Поэзия русской деревни». На ней представлены произведения многих русских народных промыслов. Работы мастеров и мастериц, продолжающих старые и древние традиции, вызывают любование и восхищение, дают возможность окунуться в атмосферу крестьянской жизни. Здесь и русский народный костюм, различные женские рукоделия, и разнообразная роспись по дереву, гончарная посуда и глиняная игрушка, изделия из бересты, художественные лаки и прочее. И, конечно же, запечатлели русскую деревню художники, умеющие тонко чувствовать ускользающие моменты. И все вместе они свидетельствуют об удивительном многообразии мира природы и мира человеческой души.

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45

Среда, пятница, суббота, воскресенье - с 10.00 до 18.00

Четверг - с 12.00 до 20.00. Понедельник, вторник - выходной

Цена билетов: от 50 до 100 рублей

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С кем провести изоляцию, пытались договориться актеры Новокузнецкого драматического театра. ФОТО: Скриншот спектакля Новокузнецкого драматического театра

Выбрать троих

Отправляемся на семейную встречу во время самоизоляции.

Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом постепенно ослабляется, а ведь совсем недавно каждый из нас был вынужден максимально сократить свои контакты. Как это было - или могло бы быть - в скринлайф-спектакле «Выбрать троих». Кстати, пьеса является участницей онлайн-спектакля Corona Drama.

Приходилось ли вам хоть раз присутствовать во время семейной встречи? Только не своей, а чужой? Предлагаем вам отправиться как раз на такую, где собрались представители сразу трех поколений. На повестке дня - семейный совет. Глава семьи Николай устроил виртуальную встречу для того, чтобы обсудить важный вопрос: усиление мер самоизоляции. По информации Николая, каждый гражданин должен выбрать лишь трех человек, с которыми будет находиться в одном помещении во время самоизоляции. Причем сразу на год вперед! Кого же выберут для общения пятеро членов семьи? Совпадут ли их «слоты» и «связи»? Смогут ли они позаботиться друг о друге?

Множество ограничений, невозможность вживую обсудить все важные вопросы и лишь дистанционное или онлайн-общение, внутрисемейный конфликт и искренняя любовь всех членов семьи друг к другу - все это будет в скринлайф-спектакле.

Смотрим скринлайф-спектакль онлайн - здесь >>

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Шаманский бубен был вещью непростой, просто так к нему не мог прикоснуться никто. ФОТО: Кадр видео Новокузнецкого краеведческого музея

Ударим в бубен!

Рассматриваем шорский шаманский бубен и выясняем, для чего он нужен.

О шаманских бубнах, наверное, слушали все. Если произнести правильные слова, сделать правильные движения руками и ударить в нужное место бубна, можно вызвать солнце или дождь, пообщаться с духами или вылечить болезнь, заглянуть в прошлое или будущее.

Как же делали эти бубны? В основе шорских шаманских бубнов - тонкая кедровая доска, стянутая в овал и покрытая кожей марала. Пространство бубна делится на две неравные части - верхний и нижний миры.

Шаманский бубен был вещью непростой, просто так к нему не мог прикоснуться никто, кроме кама. Кам - именно так называют шорцы своих шаманов - никому и никогда не давал свой бубен, а когда тот со временем приходил в негодность, совершался сначала ритуал захоронения бубна, а потом - создание нового.

Как это происходило, кто участвовал в ритуалах с бубном, как выглядел бубен, вы узнаете из рубрики «Вот так предмет!» Новокузнецкого краеведческого музея. А заодно сможете рассмотреть бубен поближе и узнать, что же на нем изображено.

Посмотреть виртуальную выставку можно здесь >>

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Новокузнецкий планетарий приглашает всех желающих пройти тест и проверить свои знания о родном крае.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Знаешь ли ты Кузбасс?

Проверяем свои знания о родном крае.

Планета Земля очень большая. Не счесть ее городов, деревень, сел, провинций. А уж людей, живущих на Земле, - и подавно. Разве что только приблизительно! Но есть одно особенное место, где живут сильные и красивые люди. Это - Сибирь. А на юге бьется ее стальное сердце - Кузбасс. Возможно, с далеких планет далекого космоса Кузбасс и не рассмотреть, но даже в масштабах страны он важен! Давайте же пройдем тест, созданный специалистами Новокузнецкого планетария. О чем он? О кузбассовцах.

Вопросы здесь самые разные. Вам предложат вспомнить год, с которого пошла история Кузнецка, или угадать, какой народ издревле славился кузнечным делом. А еще вы наверняка удивитесь, отвечая на вопрос о первом исследователе залежей кузбасского угля.

Кстати, вам предложат перевести названия гор, вы узнаете, кто нашел Томскую писаницу, проверите знание географии и узнаете, где в Кузбассе есть золото, а где - нет. Всего в тесте 10 вопросов. Мы уверены, что вы знаете ответ на каждый из них. Но даже если это и не так, то обязательно узнайте верный ответ!

Отправляемся в планетарий - сюда >>