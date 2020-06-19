Парад Победы в Кемерове 2020: программа мероприятий, куда сходить и что посмотреть

Министерство Кузбасса опубликовало программу праздничных мероприятий по случаю проведения парада Победы 2020 в Кемерове. Рассказываем, куда можно сходить и что посмотреть.

-С 10.00 до 10.30 по проспекту Советскому от улицы Кирова до улицы Мичурина пройдет «Парад Победы».

-С 10.30 до 19.00 по улице Мичурина (напротив парка Победы) пройдет выставка военной и ретротехники.

-В 12.00 состоится автомобильный флешмоб. На площади Московской автомобили выстроятся цифрой «75», а в 12.30 участники флешмоба в рамках акции «Гудок мира» просигналят в клаксоны машин.

-В 12.30 парашютисты с копией знамени Победы совершат прыжок над площадью Московской.

-С 12.00 до 14.00 пройдет акция «Праздник в городе». Шесть «фронтовых бригад» проедут с концертными программами по адресам:

- проспект Шахтеров, 54 (сквер Дружбы народов) - проспект Кузбасский - улица Серебряный бор - проспект Шахтеров – улица Нахимова - проспект Шахтеров (площадь ТУРР);

- улица Новогодняя,15 (ДК Содржество) - улица Советская - улица Торговая- парк Победы - улица Стахановская - улица Стадионная - улица Комсомольский проезд - улица Ленина - улицаПромшоссе;

-улица Ю. Двужильного - улица В. Волошиной - бульвар Патриотов - улица Космическая - бульвар Патриотов;

-улица Весенняя - проспект Советский - площадь Драматического театра- проспект Советский - проспект Ленина - бульвар Строителей (Линейный парк);

- проспект Ленина, 164 (Культурный центр) - проспект Ленинградский – проспект Московский - бульвар Строителей - улица Марковцева - бульвар Строителей – проспект Притомский - улица Волгоградская - проспект Октябрьский – проспект Ленинградский - проспект Ленина - улица Волгоградская - улица Сибиряков-Гвардейцев - улица Терешковой - улица 62-ой проезд - улица Тухачевского - проспект Химиков - проспект Комсомольский - улица Марковцева - проспект Ленинградский - проспект Ленина, 164;

- улица 40 лет Октября (ДК Кировского) - улица Инициативная - улица Рекордная - улица Александрова - улица Леонова - улица 40 лет октября (ДК Кировского).

-В 12.00 в рамках Всекузбасской акции «Весть Победы» в 30 православных храмах одновременно зазвонят колокола. Возле Знаменского кафедрального собора (улица Соборная, 24) дети выпустят в небо 50 голубей.

-В 19.00 на парковке Театра драмы Кузбасса стартует акция «От героев былых времен» - артисты Театра драмы Кузбасса исполнят литературно-музыкальную композицию.

В течение всего дня в рамках акции «#ПОБЕДНЫЙМАРШ» военные оркестры, оркестры силовых ведомств, профессиональные и самодеятельные оркестры на открытых площадках сыграют военные марши.

-В 18.00 у сквера часовни иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (проспект Советский, 64а) будет работать духовой оркестр «Ритмы юности», исполняя мелодии, марши военных лет.

-В 20.00 на площади Театра Драмы Кузбасса (улица Весенняя,11) выступит духовой оркестр «Геликон» и танцевальные коллективы.

-22.45 – 23.00 завершится праздник «Парад Победы» световым шоу (Рукавишникова, 15, площадь у Дворца молодежи) и праздничным салютом (понтон на реке Томь).