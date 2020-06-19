2020-06-19T18:20:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Какие ограничения по коронавирусу снял Сергей Цивилев 19 июня

Губернатор подписал очередное послабляющее распоряжение
Мария КОЛОСОВА
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Какие ограничения по коронавирусу снял Сергей Цивилев 19 июня . Фото: Пресс-служба АПККакие ограничения по коронавирусу снял Сергей Цивилев 19 июня . Фото: Пресс-служба АПК
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ослабил ограничительные меры по коронавирусу. Очередное распоряжение он подписал в пятницу, 19 июня. Итак, кому можно приступить к работе?

Выставочные залы и центры

Теперь возобновить работу смогут выставочные залы и выставочные центры, которые находятся в ведении Министерства культуры и национальной политики Кузбасса. Они должны соблюдать противоэпидемические требования и рекомендации. Так, персонал и посетители должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра. В помещениях каждые два часа должна проводиться влажная уборка и проветривание. Проведение массовых мероприятий по-прежнему под запретом.

Танцевальные студии и кружки

Танцевальные студии и кружки тоже возобновляют работу на тех же условиях, что и выставочные залы. Однако в дополнение они должны обеспечить бесконтактное измерение температуры для всех участников занятий и возможность обработать руки антисептиками. Максимальное число людей в помещениях танцевальных студий не должно быть больше одного человека на 5 квадратных метров.

Профобучение безработных возобновляется

Учреждения образования Кузбасса возобновляют программы профессионального обучения для безработных граждан. При этом занятия должны проходить в группах численностью не более 10 человек.

А в фитнес-центрах людей станет больше

Согласно распоряжению, максимальное число занимающихся в фитнес-центрах, в том числе, расположенных в торгово-развлекательных центрах, теперь может увеличиться с 25 до 50 процентов от максимальной пропускной способности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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