Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 20 июня

Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. Мы продолжаем рассказывать последние новости о том, что волнует всех жителей.

По данным оперативного штаба, на утро 20 июня в Кузбассе диагностировали коронавирус у 61 пациента. Все они изолированы в инфекционных стационарах региона и получают необходимую медицинскую помощь. Общее число зараженных за все время в Кузбассе достигло 1218 человек.

В общей же сложности в больницах находятся 761 пациент с подтвержденным COVID-19.

Одновременно с этим еще 8 кузбассовцев вылечились от коронавируса и за минувшие сутки выписаны домой. Всего же с середины марта 2020 года выздоровели 450 человек, у которых ранее диагностировали COVID-19.

Число умерших по-прежнему неизменно - семь человек.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8904 человека, - сообщает оперативный штаб.

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