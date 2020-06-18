Итоги конкурса «Добрый доктор стоматолог»

Дорогие друзья!

Редакция «Комсомольской правды» в Кемерове совместно с ГАУЗ КО «Областной клинической стоматологической поликлиникой» проводили детский конкурс «Добрый доктор стоматолог».

Профилактике, ранней диагностике и лечению заболеваний полости рта и зубов у детей нужно уделять большое внимание – это неоспоримый факт! И чем раньше начать заботиться о зубках малыша, тем лучше будут результаты.

И даже поход к стоматологу может быть совсем не страшным, а даже приятным и веселым, если выбрать правильную клинику, с современной техникой и материалами, и заботливыми ласковыми докторами.

Участниками нашего совместного конкурса могли стать дети в возрасте от 5 до 17 лет. Они прислали нам очень яркие и красивые рисунки, за которые активно голосовали читатели сайта.

Победитель в каждой категории получит в качестве приза от ГАУЗ КО "Областной клинической стоматологической поликлиники": возраст 5-9 лет - электрическую щетку, возраст 10-13 лет - ирригатор полости рта, возраст 14-17 лет - ирригатор полости рта, а участники, занявшие второе и третье место, - ценные подарки. Для других участников организатор конкурса предоставляет поощрительные призы - детские книги и журналы из коллекций «Комсомольской правды».

Благодарим всех за участие и публикуем результаты конкурса и имена победителей! Подарки мы начнем вручать с понедельника, 22 июня.

Возраст от 5 до 9 лет

Колодкина Юлиана

Неверова Регина

Козлов Иван

Позолотина Анастасия

Громова Соня

Соколова Даша

Возраст от 10 до 13 лет

Гарченко Вячеслав

Радкевич Полина

Жуджугу Маша

Возраст от 14 до 17 лет

Колодкин Артем

Хафизов Степан

Полина Иващенко