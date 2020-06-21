2020-06-21T12:09:26+03:00
Общество

Солнечное затмение: что смогли увидеть кузбассовцы 21 июня

Пик затмения пришелся на час дня 21 июня
Екатерина РОМАНОВА
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Солнечное затмение: что смогли увидеть кузбассовцыСолнечное затмение: что смогли увидеть кузбассовцыФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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21 июня кузбассовцы – правда, не все – могли стать очевидцами солнечного затмения. Его пик пришелся на час дня.

Затмение в Кемерове. Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Затмение в Кемерове.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Солнечное затмение 21 июня 2020 года совпадает с днем летнего солнцестояния. Увы, увидеть его во всей красе кузбассовцам не удалось. И не только потому, что затмение было частным, то есть Луга лишь частично перекрыла солнечный диск. Основной причиной стало затянутое облаками небо. Впрочем, в некоторых территориях жители Кузбасса все же смогли увидеть, как солнце – пусть и частично – исчезло с неба.

Откушенный краешек солнца в Кемерове. ФОТО: Светлана Миронова.

Откушенный краешек солнца в Кемерове. ФОТО: Светлана Миронова.

- Конечно, красивое зрелище, смотрели на солнце в самый пик затмения! – делится впечатлениями кемеровчанка Светлана Миронова. – Из-за того, что на небе были облака, получилось, что смотрели на солнце как будто через фильтр.

Набегавшие облака и покрытое тучами небо мешали кузбассовцам смотреть на затмение. ФОТО: Ирина Валерина

Набегавшие облака и покрытое тучами небо мешали кузбассовцам смотреть на затмение. ФОТО: Ирина Валерина

Новокузнечанам тоже удалось увидеть затмение: солнышко сумело пробиться сквозь тучи и показать «откушенный край».

Размытое пятно в небе Новокузнецка в объективах камер превратилось в прикрытое Луной солнышко. ФОТО: Павел Иванов.

Размытое пятно в небе Новокузнецка в объективах камер превратилось в прикрытое Луной солнышко. ФОТО: Павел Иванов.

Напомним, центр затмения находится в Южной Азии, в районе Гималаев - именно там можно наблюдать кольцеобразное затмение. В Кузбассе же покрытие Луной солнечного диска составило примерно на 15-20 процентов

На затянутом тучами небе Новокузнецка - лишь размытое пятно солнечного диска. Фото: Екатерина РОМАНОВА

На затянутом тучами небе Новокузнецка - лишь размытое пятно солнечного диска.Фото: Екатерина РОМАНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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