Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 22 июня

Ежедневно меняется ситуация с коронавирусом в Кузбассе. А мы следим за развитием событий и рассказываем о новых случаях выздоровления и заболевания.

По данным оперативного штаба, на 11 часов утра 21 июня в Кузбассе зарегистрировано 75 новых случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности сейчас в инфекционных больницах региона находятся 837 человек с подтвержденным диагнозом.Также в стационарах, обсерваторах и на домашней самоизоляции находятся 8501 человек, прибывшие из других регионов, а также контактировавшие с людьми, у которых ранее диагностировали COVID-19.

В общей сложности с момента выявления первого случая коронавируса в Кузбассе тесты на COVID-19 оказались положительными у 1352 человек. За это же время скончались восемь жителей Кузбасса, у которых был коронавирус. О смерти последнего из них, жителя Калтана, стало известно 20 июня. У мужчины развилась тяжелая форма пневмонии.

Однако есть и хорошие новости: 507 человек уже прошли курс лечения и выписаны из больниц региона. О выздоровлении 27 из них стало известно 21 июня, остальные выздоровели ранее.

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