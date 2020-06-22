В Кузбассе проходят мероприятия в память о погибших в Великой Отечественной войне

22 июня кузбассовцы вспоминают тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войне. В этот день к мемориалам возлагают цвета, зажигают настоящие и виртуальные свечи памяти.

Вечером 21 июня губернатор региона Сергей Цивилев совместно с волонтерами Победы присоединился к общероссийской акции «Свеча памяти». В этом году акция проходит в виртуальном формате, и тысячи кузбассовцев уже присоединились к ней. Каждая зажженная на сайте акции деньпамяти.рф свеча увеличивала сумму, которая будет направлена благотворительным фондом «Память поколений» на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

А уже утром 22 июня в час, когда началась война – в 04.00 по московскому времени и в 08.00 по местному – глава региона возложил цветы к Мемориалу Славы воинов-кузбассовцев, павших за Родину в Великой Отечественной войне. Затем память героев почтили минутой молчания.

- В День памяти и скорби мы вспоминаем погибших - и солдат, и мирных жителей, всех жертв войны. Кузбассовцы сражались на всех фронтах, проявляли настоящие чудеса мужества и самопожертвования. В ноябре 1941 года под Москвой знаменитая 32-я Сибирская стрелковая дивизия пять суток держала оборону против трех элитных танковых дивизий противника. 376-я Кузбасская дивизия участвовала в освобождении от Ленинграда из блокады, вышибла гитлеровские войска из города Псков, за что стала называться «Кузбасско-Псковской», — подчеркнул Сергей Цивилев.

В течение трех дней – с 21 по 23 июня – в Кузбассе будут проходить мероприятия, приуроченные к скорбной дате. А 24 июня торжественные марши в честь 75-летия Парада Победы пойдут в Кемерове, Новокузнецке, Юрге и Белове.

В Кемерове торжественный марш пройдет по Советскому проспекту, начнется он в 14.00. Также на 24 июня запланирован флешмоб «75 лет Победы».

В Новокузнецке он намечен на 10.00, а проходить будет по улице Кирова.

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